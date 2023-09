Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai

Sáng 23/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023). Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai - Ảnh: TTXVN. 65 năm qua, thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu, xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, từ vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, là một trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã trở thành địa phương đứng đầu khu vực Tây Bắc, tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1991-2022 đạt gần 10%. GRDP bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng/năm, thuộc tốp đầu trong các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch nước cho rằng, những thành tựu Lào Cai đã đạt được tuy quan trọng, to lớn và toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Quy mô kinh tế nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao; GRDP bình quân đầu người còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiếu đồng bộ; cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nguồn lực cho thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hạn chế; các thiết chế văn hóa còn thiếu đồng bộ. Đời sống nhân dân, nhất là ở vùng núi cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Tỉ lệ hộ nghèo cao, thu nhập giữa thành thị và nông thôn còn chênh lệch lớn. An ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Một số cán bộ lãnh đạo của Lào Cai đã có những khuyết điểm, vi phạm đáng tiếc.

Nêu rõ, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Lào Cai là sự kiện quan trọng, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng của Bác khi Người về thăm tỉnh nhà; thấu hiểu hơn tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai và tình cảm của đồng bào Lào Cai đối với Bác kính yêu.

Đặc biệt, cần cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Lào Cai đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước để “mỗi ngày, mỗi tháng, qua lao động, công tác, học tập và bảo vệ Tổ quốc, Lào Cai lại có thêm nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chủ tịch nước nói.

Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ-trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; là trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, hóa chất, phát triển dược liệu của vùng và cả nước.

Quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu; chăm sóc sức khoẻ nhân dân; phấn đấu giảm hơn nữa số hộ nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân, để “tỉnh nhà ngày thêm phồn thịnh và sung sướng” như Bác mong muốn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý Lào Cai phải đặc biệt coi trọng, tăng cường quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai đối với người và tài sản của nhà nước, nhân dân. Coi trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, nhất là rừng già, rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh, Vườn quốc gia Hoàng Liên, Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, bảo vệ các dòng sông chạy qua Lào Cai..., gắn với tạo sinh kế cho đồng bào từ phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Chăm lo cho đồng bào các dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; vận động, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tạo nên đời sống ẩm no, hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước.

Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị-xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tại buổi lễ, tỉnh Lào Cai đã tuyên dương, khen thưởng 65 gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai-Ngôi trường duy nhất trong tỉnh có học sinh của 15 dân tộc thiểu số.

Phát biểu với thầy và trò nhà trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú trên cả nước thể hiện sự quan tâm và tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có trình độ cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch nước đề nghị các thầy cô, cán bộ, công nhân viên nhà trường, luôn chăm lo cho học sinh như người cha, người mẹ, người thân của các em. Không chỉ dừng ở truyền thụ kiến thức, cần hướng dẫn các em phương pháp tiếp cận kiến thức để tự học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện bản thân, trở thành một phần đáng tự hào của Trường và quê hương Lào Cai.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương, tham quan Nhà trưng bày lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh . Đây là địa điểm ghi lại những kỷ niệm của Bác khi lên thăm Lào Cai 65 năm trước.

