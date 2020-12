Chống tham nhũng: Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng

Chống tham nhũng góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn thất thoát tài sản Nhà nước



Tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay (diễn ra ngày 30/12). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng.

“Các cấp, các ngành đã tăng cường trách nhiệm triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng và không chỉ chống tham nhũng mà đấu tranh chống lãng phí”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng.

Quán triệt xuyên suốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chúng ta đã kiên quyết xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang có vi phạm. Qua đó có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

“Đặc biệt, năm 2020, các đồng chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động nhận diện, chọn điểm đột phá, đánh đúng, đánh trúng tội phạm, truy tố một số vụ, cảnh tỉnh cả vùng, góp phần lan tỏa, làm chuyển biến tình hình, một số lĩnh vực nhạy cảm như phòng chống dịch COVID-19, xã hội hóa dịch vụ y tế, phục vụ đắc lực cho các nhiệm vụ chính trị của đất nước, điển hình là vụ CDC Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai…”, Thủ tướng nói. Qua các vụ án này, Bộ Công an đã kịp thời kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ hơn việc đấu thầu trang thiết bị y tế, công khai minh bạch giá thuốc và giá thiết bị y tế, được dư luận và nhân dân đồng tình ủng hộ. Có thể nói, “hiệu quả kinh tế” là rất lớn, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn thất thoát tài sản Nhà nước.

Nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản, xử lý được tội danh "rửa tiền"

Theo báo cáo do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay (diễn ra ngày 30/12), cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân đã khởi tố mới 1.856 vụ với 4.072 bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi gần 19.500 tỷ đồng và trên 290.000 m2 đất. Đã điều tra 120/133 vụ, chiếm tỉ lệ 91% các vụ án lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước được xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai, không còn tình trạng xử lý thiếu kiên quyết, kéo dài, “chìm xuồng'', việc mở rộng điều tra các vụ án được thực hiện triệt để hơn, đi sâu làm rõ bản chất chiếm đoạt, vụ lợi của các đối tượng. Điển hình như một số vụ án xảy ra tại ngân hàng ACB và các ngân hàng Đại Tín, Dầu Khí, Đông Á, Phương Nam, Sacombank đã được điều tra, làm rõ, mở rộng, ngăn chặn các ý đồ “lợi ích nhóm” một cách kịp thời; vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng và đồng phạm tham ô tài sản cũng là những vụ án tồn đọng từ trước đã được giải quyết dứt điểm, giúp việc truy tố, xét xử vụ án thành công trong giai đoạn này.

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết n hiều vụ án thu hồi 100% tài sản, xử lý được tội danh "rửa tiền".

Công tác thu hồi tài sản hiệu quả, triệt để hơn rất nhiều, tỉ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước, nhất là 3 năm trở lại đây. Nhiều vụ án thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone, vụ án Hứa Thị Phấn... Nhiều tài sản bị tẩu tán, chuyển nhượng, che giấu, thậm chí cả tài sản đã bị chuyển ra nước ngoài cũng đã được phát hiện, truy nguyên ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu (như vụ Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV, Cơ quan Cảnh sát điêu tra Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng đã kịp thời phong tỏa để thu hồi hơn 10 triệu USD bị tẩu tán ra nước ngoài).

Trước đây, công tác điều tra, xử lý các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chưa điều tra, xử lý được hành vi “rửa tiền” thì trong giai đoạn này Cơ quan điều tra đã phát hiện, điều tra và khởi tố được 4 vụ án về tội danh “rửa tiền” (vụ án Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và đồng phạm; vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm; vụ án Nhật Cường; vụ án tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), kết quả đó góp phần bảo vệ thành quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ việc điều tra, xử lý quyết liệt các vụ án tham nhũng ở cấp Trung ương, công tác điều tra xử lý án tham nhũng tại các địa phương ngày càng được nâng cao, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh". Năm 2016 có 11 địa phương không có án tham nhũng khởi tố mới, đến năm 2020, chỉ còn 3 địa phương.