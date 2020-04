Chồng nữ đại gia BĐS Dương Đường bị bắt từng bị tố cáo cho vay nặng lãi?

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc nữ “đại gia” Bất động sản Dương Đường - Giám đốc Nguyễn Thùy Dương bị bắt đề điều tra tội cố ý gây thương tích, chiều và tối ngày 7/4, lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám xét nơi ở của nữ bị can này tại số nhà 366 (đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) cũng là trụ sở Công ty Bất động sản Dương Đường nơi bà Dương làm Giám đốc.



Tối cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3 tại số nhà 366 (đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Lực lượng công an khám nhà bị can Nguyễn Thị Dương. Ảnh:Công lý

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thị Dương (tức Nguyễn Thùy Dương, SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết, vụ án trên được phát hiện, điều tra qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Đáng chú ý trong số các bị can trên là bị can Nguyễn Thị Dương. Bà Dương là Giám đốc Công ty BĐS Dương Đường, đồng thời được biết đến là nữ “đại gia” kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ngoài việc kinh doanh, bà Dương cũng được biết đến là người tham gia nhiều hoạt động từ thiện với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Nữ đại gia BĐS Dương Đường có chồng là ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, cùng quê Thái Bình) có biệt danh võ sư Đường Nhuệ .

Thời gian qua, ông Đường đã từng tham gia một số bộ phim thể loại "giang hồ mạng" phát trên Youtube như "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ", "Tỷ phú đè đại gia".

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương được biết là những doanh nhân giàu có, đại gia bất động sản, đặc biệt rất chịu chơi và chịu chi. Hai vợ chồng từng "nổi đình nổi đám" ở Thái Bình vì trong ngày sinh nhật vợ mình, ông Đường không tiếc tay chi hàng trăm triệu đồng tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ, mời hàng loạt những ngôi sao có tên tuổi trong giới showbiz Việt tham dự, biểu diễn.

Ông Nguyễn Xuân Đường cũng từng là người gây lùm xùm dư luận tỉnh Thái Bình khi năm 2019, một tờ báo đã đăng tải thông tin về việc ông này bị một số người dân tố cáo cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích, đe dọa giết người, xiết nợ theo kiểu "xã hội đen"...tại Thái Bình.

Cụ thể, năm 2019, tờ PLVN đăng tải thông tin về vụ việc chủ doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có đơn trình báo, tố giác tội phạm đến cơ quan công an TP Thái Bình, tố cáo việc ông Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách.

Tuy nhiên, ngày 7/5/2019, trả lời trên tờ báo này, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, nhận được nguồn tin báo tố giác tội phạm, sau khi xem xét các hình ảnh, chứng cứ, tổ chức lấy lời khai của những người có liên quan, cơ quan điều tra xét thấy không có dấu hiệu hình sự, phạm tội của nhóm người do ông Đường phái xuống Công ty Lâm Quyết nên đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Đường cũng bị bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú TP Thái Bình) tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh con trai bà là anh Mai Thế Duy bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP. Thái Bình vào năm 2014. Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, song sau đó lại quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Được biết, hiện nay Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này điều tra, mở rộng vụ án.

