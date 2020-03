Chống dịch Covid-19: Xúc động hình ảnh y bác sĩ, bộ đội căng mình nơi đầu chiến tuyến

Mới đây, dư luận không khỏi xúc động trước hình ảnh những người làm công tác hậu cần hỗ trợ, phục vụ việc cách ly tranh thủ chợp mắt sau khi hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, để tiếp nhận người tới cách ly được cho là ở Kí túc xá Đại học Quốc gia TP HCM được xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng nói, các y bác sĩ, bộ đội căng mình nơi đầu chiến tuyến chống Covid-19 sẵn sàng nhường những điều kiện tốt hơn cho đồng bào thuộc diện cách ly. Còn nhận về mình những vất vả, ăn tranh thủ, ngủ vội vàng giữa "màn trời, chiều đất". Để chúng ta được yên bình, hãy luôn nhớ rằng ngày đêm đang có rất nhiều người chịu nhiều sương gió!". Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp, đội ngũ y bác sĩ phòng dịch lúc này phải làm việc hết công suất hơn bao giờ hết. Họ không quản ngày đêm, quên ăn quên ngủ để sắp xếp chu đáo cho những người bị cách ly từng bữa ăn, giấc ngủ, kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Có lẽ, giờ đây ngày nào cũng là 27/2, ngày cần phải tôn vinh những "thiên thần áo trắng". Chỉ cần 1 bệnh nhân bị nghi ngờ mắc Covid-19, cả hệ thông sẽ lao đao, vất vả ngày đêm. Mọi nguồn nhân lực tinh túy nhất của Tổ quốc hiện nay đều rất nỗ lực để phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, toàn dân cần phải tự giác, đồng sức đồng lòng với các ban lãnh đạo. Những bức ảnh đã nhanh chóng phủ sóng trên khắp diễn đàn, thu hút được hàng trăm lượt bình luận, like, thả tim, chia sẻ. Họ gọi những nhân viên hậu cần này bằng những cụm từ vô cùng trang trọng là "chiến binh thầm lặng", "siêu anh hùng"... trong đại dịch Covid-19. Lực lượng quân đội tiếp quản ký túc xá Đại học Quốc gia làm khu cách ly chống dịch Covid-19: Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM nói riêng và khu Làng đại học Thủ Đức nói chung đã trở nên vắng vẻ hơn do sinh viên được nghỉ học vì dịch bệnh. (Ảnh: Cung và Cầu). Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của sinh viên và cộng đồng, giảm thiểu rủi ro bị cô lập và cách ly toàn bộ ký túc xá, ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM đã thông báo tạm ngưng tiếp nhận sinh viên cho đến khi có lịch học trở lại, và yêu cầu toàn bộ sinh viên đang ở đây rời đi trước ngày 20/3. (Ảnh: Cung và Cầu). Hầu hết các sinh viên quay trở lại ký túc xá sau Tết đều là những bạn đang đi làm, thực tập hoặc kẹt đồ án tốt nghiệp,… Vì vậy khi nhận được thông báo phải rời đi trong tuần, nhiều sinh viên đã phải lật đật tìm chỗ ở mới, dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh phòng cũ. (Ảnh: Cung và Cầu). Chiều 19/3, những sinh viên cuối cùng trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM cả khu A và B đã thu dọn đồ đạc, chuyển đến nơi ở mới. Dù khá đột ngột và bất tiện cho công việc cá nhân, tuy nhiên đa số các sinh viên đều chấp hành tốt yêu cầu dọn đi của nhà trường vì nhận thức được khó khăn hiện tại của TP.HCM cũng như cả nước trước tình trang dịch Covid-19 lây lan. Trong trường hợp cần thiết, TP.HCM có thể mượn tạm ký túc xá với 40.000 giường của trường Đại học Quốc gia TP.HCM để làm khu cách ly chống dịch. Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM mặc trang phục bảo hộ trước khi vào khu vực cách ly bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN) Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM mặc trang phục bảo hộ trước khi vào khu vực cách ly bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN) Bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM tiếp nhận 2 ca dương tính với Covid-19 đầu tiên, tối 24/1/2020. (Ảnh: TTXVN) Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập bệnh viện cách ly đặc biệt tại thành phố Móng Cái, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly những người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Nhân viên y tế tỉnh Quảng Ninh phun thuốc khử trùng bệnh viện cách ly đặc biệt tại thành phố Móng Cái để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly những người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) Xem thêm video: Việt Nam ghi nhận 106 ca mắc Covid-19. Nguồn: Now.

