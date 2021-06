Chồng cũ đánh diễn viên Hoàng Yến chảy máu mũi có bị xử lý hình sự?

Ngày 25/6, vị đại diện công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành điều tra vụ diễn viên Hoàng Yến (SN 1979, từng tham gia vai diễn trong bộ phim "Về nhà đi con") bị hành hung tại quán cafe trên địa bàn.

Sự việc xảy ra khoảng 17h50 chiều 22/6, diễn viên Hoàng Yến đang ở quán ăn của bạn trên địa bàn phường Xuân La thì chồng cũ tới gặp. Trong lúc 2 bên đang nói chuyện, bất ngờ chồng cũ đấm mạnh vào mặt khiến nữ diễn viên ngã ngửa ra phía sau, bị thương ở mặt. Phát hiện sự việc, bạn của diễn viên Hoàng Yến đã lao tới can ngăn, đuổi chồng cũ của cô ra ngoài. Tuy nhiên, người này tiếp tục quay lại và cầm dao đe dọa diễn viên Hoàng Yến.

Nữ diễn viên cho biết, sau sự việc, chồng cũ có gọi điện cho Hoàng Yến rất nhiều lần, nhưng cô không nghe máy. Cô đã trình báo sự việc, cung cấp toàn bộ clip liên quan để lực lượng chức năng làm rõ, xử lý đồng thời có phương án bảo vệ mình trước người chồng vũ phu.

>>> Clip: Chồng cũ đánh diễn viên Hoàng Yến chảy máu mũi

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi này có dấu hiệu của việc cố ý gây thương tích cho người khác, bằng việc dùng vũ lực trực tiếp tác động đến cơ thể và xâm hại đến sức khỏe của nữ diễn viên. Trong vụ việc này, cần xác định tỷ lệ thương tích của nữ diễn viên là bao nhiêu để xác định hành vi có dấu hiệu của tội phạm hay không.

"Trường hợp thương tích của nữ diễn viên từ 11% trở lên thì người chồng cũ có thể phải chịu TNHS về tội cố ý gây thương tích. Mức hình phạt xác định theo khoản 1 Điều 134 BLHS: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần thu thập các chứng cứ cho vụ việc như: Clip tại quán cafe ghi lại sự việc, lời làm chứng của những có mặt... để xác định liệu người chồng cũ có sử dụng hung khí khác hay không? Xác định nguyên nhân dẫn đến sự tranh chấp dẫn đến hàng vi gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật" - luật sư Tùng nói.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Cũng trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin thể hiện qua clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông đã đánh mạnh vào mặt cô gái khiến nhiều người phải can ngăn. Đây là hành vi xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, gây mất an ninh trật tự. Dù bất cứ lý do gì thì hành vi đánh phụ nữ là không thể chấp nhận được.

"Hành vi sử dụng vũ lực để gây thương tích cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hành vi hành hung người khác giữa nơi đông người là hành vi không thể chấp nhận được, dù vì lý do gì thì đều là hành vi vi phạm cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật.

Theo thông tin từ phía nạn nhân và một số nguồn tin thì đây là chồng cũ của nữ diễn viên này. Tuy nhiên, thông tin này sẽ được cơ quan điều tra xác minh làm rõ danh tính của người đàn ông, mối quan hệ giữa hai người và nguyên nhân của sự việc, đồng thời làm rõ hậu quả đối với nạn nhân để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật. Trường hợp người đàn ông đó là chồng hay chồng cũ thì cũng không được phép sử dụng vũ lực để đánh đập phụ nữ như vậy. Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, dù là mối quan hệ như thế nào thì cũng không được phép sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên" - luật sư Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, theo quy định pháp luật, với sự việc đã diễn ra thì diễn viên Hoàng Yến có quyền trình báo với của quan chức năng làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích cuả người hành hung, yêu cầu được đi giám định để xác định thương tích cơ thể. Nếu trong trường hợp có thương tích xảy ra thì người đàn ông đó có thể bị xử lý theo Điều 134 Bộ luật hình sự nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Cụ thể, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định (Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; Dùng a xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm….) thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

"Tùy tính chất mức độ hành vi có thể bị xử phạt bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm hoặc cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người thực hiện hành vi phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân do sức khỏe, tính mạng bị xâm hại theo quy định của Bộ luật dân sự.

Nếu không có thương tích xảy ra thì người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội" - luật sư Cường phân tích.