Choáng váng trước kho hàng lậu cực khủng chuyên "live stream" bán hàng

Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo, điều động Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai “đột kích” vào bên trong kho hàng lậu tại Lào Cai, diễn ra lúc 15h30 chiều 7/7. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết, tổng diện tích kho hàng này lên tới 10.000 m2, nằm ngay trung tâm TP.Lào Cai, do Trần Thành Phú (28 tuổi) làm chủ. Bên ngoài kho hàng vẫn gắn biển Công ty Thiên Lợi Hòa, doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu thuốc lá chấn động một thời tại Lào Cai cách đây hơn 10 năm. Kho thường xuyên đóng cửa, phía trong có bảo vệ canh gác cùng chó becgie. Do có cửa sau nên các hoạt động không thể hiện ở phía trước, nên mọi người không biết đây là kho hàng lậu. Đối với chủ kho, nhiều người dân biết mặt vì nhà ở cách đó không xa. Chủ kho Trần Thành Phú luôn ăn mặc sạch sẽ, đi xe sang Ranger Roover, Mercedes Maybach. Bên trong kho chứa hàng nghìn sản phẩm thời trang, giày dép, túi xách, kính mắt với nhiều loại khác nhau. Rất nhiều sản phẩm được gắn mác các thương hiệu lớn như giày Adidas, Nike, Chanel… Đa số hàng hóa ở đây có xuất xứ từ Trung Quốc. Túi xách thời trang nhái các loại thương hiệu. Tại kho hàng lậu khủng này, hàng chủ yếu bán qua mạng, kể cả bán buôn và bán lẻ. Kho sử dụng hệ thống máy tính cho nhân viên làm việc với các công đoạn từ quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội, chốt đơn, gửi chuyển phát nhanh… Các bộ phận cũng được chuyên nghiệp hóa từng khâu, giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc ship COD. Trên đây là một góc livestream bán hàng. Khoảng 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng bằng phần mềm chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Lời khai ban đầu của các nhân viên cho biết, ngày nào tối thiểu thì cũng chốt được 100-150-200 đơn... sau khi "live stream" trên Facebook. Trong một tháng, trung bình, kho hàng này đã bán thị trường 30.000 đơn hàng, trung bình mỗi đơn hàng có từ 2,8-3 sản phẩm. Đáng chú ý, doanh thu theo điều tra những tháng gần đây hơn 10 tỷ đồng/tháng. Cũng do số lượng hàng lớn nên cơ quan chức năng phải kiểm kê hàng trong nhiều ngày.

