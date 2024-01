Chở vợ đi viện trong đêm, đại úy công an ngăn vụ hiếp dâm

Ngày 26/1, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã biểu dương Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu Công an huyện) trước toàn thể đơn vị.

Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cùng người nhà nạn nhân.

Trước đó, vào 23h10 ngày 5/1/2024, khi đang chở vợ đến Bệnh viện Cửa Đông để khám bệnh, đến đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (khu vực nghĩa trang thuộc xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa, thành Vinh), Đại úy Nguyễn Sơn Hà - cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Nam Đàn phát hiện 2 xe máy nằm ngã bên đường theo hướng từ xóm Phong Quang đi đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đến Bệnh viện Cửa Đông.

Mặc dù đang chở vợ đi khám bệnh, nhưng trước tình thế nguy cấp, Đại úy Hà đã tiến tới vị trí 2 chiếc xe máy để kiểm tra, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Khi đến gần 2 xe, Đại úy Hà nghe tiếng một người phụ nữ kêu “Anh, chị ơi cứu em với”. Ngay lập tức, Đại úy Hà dừng xe, sử dụng đèn xe chiếu vào hướng phát ra tiếng kêu thì phát hiện cách mép đường khoảng 3m, có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu tím than và quần dài màu đen đang ngồi đè lên người phụ nữ; thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng có hành vi hiếp dâm cô gái trẻ.

Ngay khi phát hiện và xác định người kêu cứu là người phụ nữ này, Đại úy Hà chạy đến ngăn cản. Khi thấy Đại úy Hà tới, người đàn ông đứng dậy, chạy về phía chiếc xe máy đang nằm trên đường, nổ máy định bỏ chạy, nhưng đã bị Đại úy Hà ngăn chặn. Trong lúc giằng co, đối tượng tiếp tục bỏ chạy và nhảy xuống ao. Sau đó, đại úy Hà đã cùng lực lượng Công an xã Hưng Hòa và người dân trên địa bàn truy bắt, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an xã Hưng Hòa để làm việc.

Quá trình khống chế, bắt giữ đối tượng, Đại úy Hà bị đối tượng chống trả dẫn tới bị thương, bầm tím ở vùng cánh tay, cổ tay và bàn tay phải. Tại cơ quan Công an, được biết đối tượng là N.Đ.Đ, sinh năm 1987, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương; nạn nhân là chị H.T.M.T, sinh năm 2000, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh. Hiện tại, Công an thành phố Vinh, Công an xã Hưng Hòa đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng N.Đ.Đ theo quy định pháp luật.

Với sự dũng cảm và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Sơn Hà đã được Công an tỉnh thông báo biểu dương gương người tốt, việc tốt; UBND xã Hưng Hòa tặng Giấy khen và chị H.T.M.T viết thư cảm ơn.