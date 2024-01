Bộ xương bí ẩn dưới bể nước vạch trần kẻ giết người man rợ

Theo hồ sơ vụ án, tối 6/12/2023, trong lúc tìm chú chó đi lạc, ông Nguyễn Văn Quỳ (ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện một bộ hài cốt ở bể nước bỏ hoang trong vườn nhà nên đã đến công an trình báo. Ngay lập tức, Công an xã Lại Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hải Phòng) bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. (Hiện trường nơi phát hiện hài cốt) Theo ông Quỳ, nơi phát hiện bộ hài cốt nằm trong khu vườn rộng hàng trăm mét vuông không có tường rào, cách biệt nơi sinh hoạt của gia đình ông. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân có dấu hiệu bị đánh gây thương tích. “Trước mắt chúng tôi lúc ấy, tất cả đều là con số 0. Không dấu vết, không nhân chứng, không biết bị hại là ai và muôn vàn những khó khăn khác. Thế nhưng, lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng vẫn quyết tâm tìm ra câu trả lời” - Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng chia sẻ. (Hiện trường nơi phát hiện hài cốt) Sau 7 ngày giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết quả, bộ hài cốt là chị Nguyễn Thu T. (SN 1989, trú tại xã Lại Xuân), người được cho là mất tích từ 13 năm trước. Theo cơ quan điều tra, chị T là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Năm 2006, chị lập gia đình với một người cùng làng và có 1 bé trai, sau đó đôi vợ chồng mở cửa hàng bán gas để lập nghiệp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin từ gia đình nạn nhân cho hay, tối 8/12/2010, chị T. ăn cơm cùng mẹ đẻ và còn hẹn chị gái hôm sau sẽ sang nhà ăn cơm. Trưa 9/12/2010, chị T. gửi con để đi giao gas vì chồng chị đang theo xe đường dài vào miền Nam. Khoảng 14h cùng ngày, người chị gái có gọi điện thoại cho em, nhưng không liên lạc được. Cuối giờ chiều, anh rể sang nhà tìm và thấy cửa mở, con trai chị T. vẫn gửi nhà hàng xóm. Sau đó, gia đình nhờ loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm, thậm chí còn cùng chính quyền tổ chức tìm khắp các ao, hồ xung quanh, rồi mở rộng tìm kiếm ra cả sông Kinh Thầy và các hang núi, nghĩa địa trong vùng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sáng sớm hôm sau, một người dân trông khu đầm rộng 32 mẫu ở gần sông Kinh Thầy tháo nước để đánh bắt thủy sản đã phát hiện xe máy của chị T. ở sát miệng cống. Tuy nhiên, chị T. vẫn không có tin tức gì. Sau khi tìm thấy hài cốt chị T. và khởi tố vụ án, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được tung đi rà soát. 13 năm trước, khu vực xã Lại Xuân là “công xưởng” khai thác đá, nhiều người đổ về làm việc. Khu vực hiện trường lại nằm cạnh mỏ đá nên trước đó có nhiều gia đình sinh sống, sau đó chuyển đi nơi khác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngoài người dân địa phương, còn hàng trăm công nhân từ nơi khác về đây làm thuê theo thời vụ. Ban chuyên án lập danh sách những người có mặt ở thời điểm đó và phân thành 4 nhóm: Thợ khai thác đá, công nhân xây dựng, đối tượng nghiện ma túy và đối tượng hình sự. 13 năm đã có quá nhiều thay đổi, người còn người mất, người chuyển đi nơi khác, số lượng người phải xác minh khá lớn nên lực lượng công an phải mất 8 ngày để xác minh, đồng thời huy động mọi lực lượng nghiệp vụ tham gia. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi tái hiện được hiện trường, Ban chuyên án tiếp tục dựng lại mối quan hệ của chủ nhà nơi phát hiện bộ hài cốt của nạn nhân và khoanh vùng được 20 trường hợp. Trong đó đối tượng ở địa phương đáng nghi nhất là Bùi Trung Thành (SN 1993, trú tại thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân), con của bà Nguyễn Thị H. Thành sống khép kín một mình, khá hiền lành và không hề xích mích với ai. Bản thân Thành có hoàn cảnh éo leo. Khi Thành được hơn 10 tuổi, bà H đã ly dị chồng và về sống cùng ông Quỳ cách nhà khoảng 300m. Thành ở với người bố thường xuyên say xỉn và không được học hành tới nơi tới chốn mà chỉ lang thang làm thuê từ mỏ này sang mỏ khác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong số các nghi phạm, Thành là đối tượng có biểu hiện bất thường nhất. Từ khi phát hiện bộ hài cốt chị T. cho đến khi công an lập biên bản hiện trường, Thành luôn có mặt chứng kiến. Khi Ban chuyên án gọi hỏi, Thành không thừa nhận nhưng có những biểu hiện tâm lý đáng ngờ. Ban chuyên án nhiều lần đấu tranh, tác động vào sự ăn năn, hối hận của đối tượng và cuối cùng Thành phải nhận tội. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự, CA Thủy Nguyên cùng các phòng nghiệp vụ liên quan làm rõ trong 13 ngày. Không được học hành tử tế, gia đình ly tán, Bùi Trung Thành sớm sa vào tệ nạn xã hội. Theo đám bạn xấu, Thành nghiện ma túy rồi nợ nần chồng chất. Lúc thiếu tiền, Thành nghĩ cách đi cướp tài sản. Do sống cùng làng, Thành biết chị T. hay đeo vàng, nhà lại bán gas nên nhiều khả năng sẽ mang theo tiền hàng trong người. Trưa 9/12/2010, Thành gọi chị T. mang gas đến nhà ông Quỳ (thời gian này ông Quỳ đang phải chấp hành án phạt tù). Khi chị T. mang gas vào bếp, Thành giật chiếc dây chuyền khiến người phụ nữ ngã đập đầu xuống đất rồi bóp cổ làm chị T. ngạt thở và bỏ thi thể vào bể nước bỏ hoang để phi tang. Thành khai, sau khi gây án đã mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt, sợi dây chuyền vàng mang bán lấy tiền tiêu. Suốt 13 năm Thành sống trong sợ hãi, dằn vặt, nhưng không dám ra đầu thú vì sợ bị xét xử nghiêm khắc. Cũng bởi thường xuyên nghĩ về hành vi của mình nên Thành nhớ rất rõ quá trình gây án, phi tang, xóa dấu vết thế nào. Thành biết sẽ đến ngày bị pháp luật lôi ra ánh sáng nên quyết không lập gia đình và thường than thở với bạn bè, người thân rằng cuộc sống của mình sẽ không biết đi đâu, về đâu. Luôn mong tội ác của mình không bị bại lộ nhưng Thành cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá. Người phụ nữ xấu số sau 13 năm bị coi là mất tích cuối cùng cũng về với vòng tay người thân, xóa đi những tai tiếng ác nghiệt. Sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng khiến kẻ thủ ác phải lộ diện, nỗi đau của gia đình nạn nhân phần nào nguôi ngoai…

