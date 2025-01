Chính thức nghỉ Tết, xe máy biển số tỉnh tấp nập rời TP HCM

Cuối giờ chiều 24/1 (25 Tết Ất Tỵ), ngày làm việc cuối cùng chính thức nghỉ Tết, nhiều cửa ngõ từ TP HCM về các tỉnh như: QL1 (tên đường mới là Lê Khả Phiêu, đoạn qua huyện Bình Chánh) về các tỉnh Miền Tây; QL1A (giáp tỉnh Bình Dương) về các tỉnh Miền Trung, phía Bắc... tấp nập phương tiện. Đặc biệt đường từ TP HCM về các tỉnh Miền Tây có khoảng cách không quá xa nên người dân nhập cư chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy. Hình ảnh vô cùng ấn tượng khi xe mang biển số các tỉnh Miền Tây như Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng... chiếm đa số trên đường di chuyển. Nhằm hỗ trợ người dân có sức khoẻ và tuyên truyền về sự an toàn trên suốt hành trình về quê bằng xe máy, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp với một số đơn vị đã "tiếp sức" người dân... Theo đó, CSGT và các đoàn viên thuộc huyện Bình Chánh đã tặng nước suối, khăn lạnh... để bà con sử dụng trên đường về quê. Lực lượng CSGT còn tuyên truyền người điều khiển xe các biện pháp an toàn khi lưu thông; nhất là chạy xe trên đường dài và chở theo người thân, trẻ nhỏ. Một số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đúng quy định đã được CSGT khuyến cáo, nhắc nhở về mối nguy hiểm khi tham gia giao thông. CSGT đã tuyên truyền về sự nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng với người đi trên xe máy sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng. CSGT đã trao tặng những chiếc mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn an toàn trong sự vui mừng của người dân. "Cuối năm trên đường về quê, được CSGT nhắc nhở và tặng nón bảo hiểm chất lượng, chúng tôi rất cám ơn các anh. Chúng tôi sẽ luôn nhắc nhở nhau về việc luôn ý thức trong việc chấp hành luật giao thông". >>> Mời độc giả xem thêm video CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ:

