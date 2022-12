Chiêu thức mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

G iả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng: Ngày 26/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng và sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn. Sau khi có người "cắn câu", nhóm đối tượng yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay … Khi khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các đối tượng chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại. Mạo danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng: Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) lên mạng giới thiệu là nhân viên bộ phận phê duyệt của ngân hàng thương mại, có thể làm thủ tục cho vay nhanh gọn, không phải thế chấp, chỉ cần cung cấp hình ảnh thẻ căn cước công dân. Người có nhu cầu phải nộp các loại phí dịch vụ hồ sơ và bị các đối tượng này chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6/2022 đến nay, 2 người này đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Ngày 11/12, Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố 2 đối tượng này Nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền tỷ của khách hàng: Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Bến Tre), nhân viên một ngân hàng thương mại, lợi dụng sự quen biết với khách hàng là chị N.T.H.R để vay 1,8 tỷ đồng với lý do đáo hạn tiền vay cho một khách hàng khác và thỏa thuận trong 3 ngày sẽ hoàn trả kèm theo lãi. Tuy nhiên, Trung đã dùng số tiền vay để đầu tư tiền ảo, đánh bạc online và trả nợ. Ngày 30/11, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung. "Hot girl" giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo: Lại Phương Thảo (SN 1990; trú quận Hải An, Hải Phòng) giả danh nhân viên ngân hàng, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền. Do quen biết bà Vũ Thị X. nên Thảo liên hệ và tư vấn mời vay vốn và bà X. đồng ý làm hồ sơ vay 20 tỷ đồng. Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước. Thảo đã tạo lòng tin để bà X đưa hơn 800 triệu đồng cho đối tượng. Số tiền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ. Đầu tháng 11/2022, Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Lại Phương Thảo. Giả nhân viên ngân hàng gọi điện thoại đánh cắp thông tin tài khoản: Đoàn Công Hùng (27 tuổi, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã giả nhân viên ngân hàng gọi đến một phụ nữ để đánh cắp thông tin tài khoản, rút gần 1,2 tỷ đồng. Tối 21/10, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Công an thành phố Hội An đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Công Hùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thuê người giả danh nhân viên ngân hàng để lừa tiền tỷ: Cuối tháng 9/2022, Công an quận Tân Phú, TP HCM đã triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.. Nhóm đối tượng đã thuê hẳn một ngôi nhà 3 tầng tại đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để làm trụ sở; thuê 82 người làm việc. Nhóm người này tự xưng là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ gọi điện cho các "con mồi" theo danh sách được đối tượng cầm đầu mua trên mạng giao cho. Nếu khách hàng đồng ý vay, nhóm sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại đối tượng cầm đầu để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn với lãi suất 0 đồng mà chỉ cần đóng phí bảo hiểm khoản vay từ 1,7- hơn 3 triệu đồng rồi “bặt vô âm tín”. Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo: Trương Quốc Khánh (SN 1982; trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có giới thiệu với anh T. (SN 1979; trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đang làm nhân viên ngân hàng. Biết anh T. có nhu cầu vay tiền, Khánh hứa sẽ giúp làm thủ tục vay 5 tỷ đồng với yêu cầu anh T. sẽ phải đưa cho Khánh 5% tổng số tiền vay. Sau đó, Khánh nói để làm thủ tục vay cần phải tạm ứng tiền trước cho Khánh. Tin tưởng đối tượng, anh T. đã chuyển cho Khánh 250 triệu đồng để làm phí dịch vụ hồ sơ. Số tiền này đã bị Khánh chiếm đoạt. Cuối tháng 4/2022, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng Khánh. >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV 24.

