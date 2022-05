Chiếm đoạt điện thoại 2 du khách Nga, tài xế taxi có bị xử hình sự?

Thông tin việc hai nữ du khách người Nga trình báo việc bị một lái xe taxi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã làm rõ và triệu tập tài xế taxi Trần Quốc Hưng (SN 1988, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định).



Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, thông tin ban đầu đã xác định được vụ việc có 2 nữ du khách nước ngoài gọi taxi từ một khách sạn di chuyển lên khu vực Hàng Bông. Trên xe, do điện thoại sắp hết pin nên họ nhờ lái xe sạc hộ rồi xuống xe để đổi ngoại tệ. Khi vừa xuống xe, lái xe taxi bất ngờ phóng đi, mang theo 2 chiếc điện thoại iPhone.

Hai du khách Nga trình báo tại cơ quan công an.

Như vậy, hành vi của lái xe taxi đã xâm phạm đến quyền sở hữu của công dân nước ngoài xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam được pháp luật bảo vệ. Lái xe đã lợi dụng việc 2 nữ du khách sạc nhờ điện thoại, để tài sản trên xe ô tô, xuống xe đi đổi tiền đã dùng thủ đoạt “nhanh chóng tẩu thoát” lái xe bỏ chạy để chiếm đoạt tài sản của nữ du khách.

Hành vi của lái xe được thực hiện một cách công khai. Để thực hiện hành vi phạm tội, lái xe taxi đã lợi dụng chủ quản lý tài sản không để ý khi đang đi đổi tiền ngoại tệ để chiếm đoạt tài sản của họ đang để trên xe ô tô rồi bỏ trốn.

Do đó, xét hành vi của lái xe taxi đã dùng thủ đoạn nhanh chóng tẩu thoát, chiếm đoạt tài sản của 2 nữ du khách đã cấu thành tội Cướp giật tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

“Hành vi của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của du khách nước ngoài nên cần thiết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có thể phòng chống tội phạm cướp giật tài sản gây phẫn nộ trong dư luận xã hội”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Theo luật sư Thơm, việc cơ quan Công an ngay sau khi nhận nguồn tin báo tội phạm đã lập tức tổ chức điều tra, truy xét làm rõ được đối tượng và thu hồi tài sản cho 2 nữ du khách nước ngoài là một chiến công rất đáng tự hào của lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì thân thân phục vụ.

Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang thích ứng trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid 19 thì hoạt động du lịch đang dần hồi phục. Sự trở lại của các du khách nước ngoài đã và đang góp phần cho sự phát triển của Thủ đô cũng như cả nước nói chung.

Mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng với nội dung 2 nữ du khách trẻ người nước ngoài bị tài xế taxi lấy mất tài sản ở phố cổ Hà Nội với những lời tiếng la hét thất thanh khi bị mất tài sản đã gây nên sự bức xúc trong dư luận xã hội và đặt ra nhiệm vụ cấp thiết cho lực lượng Công an phải nhanh chóng tổ chức điều tra làm rõ sự việc. Cơ quan Công an làm rõ đối tượng và thu hồi tài sản trao trả cho 2 nữ du khách không chỉ mang lại niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật mà còn mang lại hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong bạn bè quốc tế.

Trước đó, hai nữ du khách người Nga trình báo bị lái xe taxi chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại di động vào khoảng 3h sáng 5/5, tại ngõ Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an phường Hàng Bông khẩn trương xác minh. Đến 11h30 phút cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, đồng thời triệu tập người lái xe taxi BKS 30A-642 chở hai nữ du khách người Nga là Trần Quốc Hưng, sinh năm 1988, tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định. Bước đầu, lái xe taxi trên đã giao nộp 2 chiếc điện thoại di động, nghi của hai nữ du khách trên.

Theo lời khai ban đầu, 2 du khách gọi taxi từ một khách sạn di chuyển lên khu vực Hàng Bông. Trên xe, do điện thoại sắp hết pin nên họ nhờ lái xe sạc hộ rồi xuống xe để đổi ngoại tệ. Khi vừa xuống xe, lái xe taxi bất ngờ phóng đi, mang theo 2 chiếc điện thoại iPhone. Sự việc quá bất ngờ khiến 2 khách du lịch hốt hoảng và gào thét giữa phố. Sau đó, người dân đã giúp đỡ họ đưa vào Công an phường Hàng Bông trình báo.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục thu thập tài liệu làm rõ vụ việc, nếu có dấu hiệu phạm pháp hình sự sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đối tượng nghiện game giết xe ôm cướp tài sản ở Kiên Giang lãnh án tử hình: