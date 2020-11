Chia sẻ tin giả, “Huấn Hoa Hồng” bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Mới đây, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) do vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ). Huấn “Hoa Hồng” đã có hành vi cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam trên tài khoản Facebook cá nhân "Huấn Hoa Hồng". Trước đó, ngày 23/10/2020, trên fanpage “Huấn Hoa Hồng” của ông Bùi Xuân Huấn (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đăng tải video clip “Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” gắn logo (biểu tượng) VTV, sử dụng nội dung phóng sự của chương trình “Chuyển động 24h”, Đài Truyền hình Việt Nam và có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh cá nhân ông Huấn đi làm từ thiện. Ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 24/10/2020, ông Huấn đã gỡ bỏ video clip trên. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 06/11/2020, Huấn “Hoa Hồng” thừa nhận đây là video clip giả mạo VTV, clip này Huấn được một người hâm mộ gửi đến, do không biết là video cắt ghép, chỉnh sửa nên Huấn đã cho đăng trên Fanpage cá nhân. Việc cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo VTV đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam, là vi phạm quy định của pháp luật. Huấn cũng thừa nhận, hành vi trên là do thiếu hiểu biết và cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định pháp luật về thông tin trên mạng và không tái phạm. Dù video clip đã được gỡ bỏ trên tài khoản Facebook "Huấn Hoa Hồng" nhưng việc tung tin giả mạo của ông Bùi Xuân Huấn cũng đã vi phạm quy định pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi đăng tải, phát tán thông tin giả mạo trên không gian mạng đều có chế tài xử lý, tùy tính chất, mức độ để xử phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, mỗi cá nhân, tổ chức cần phải tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin và đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc làm này góp phần thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật. Trước đó, ngày 26/10, một cán bộ có trách nhiệm của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho biết cơ quan này đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, trú H.Trấn Yên, Yên Bái), còn gọi là Huấn "hoa hồng" để làm rõ hành vi mạo danh clip của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). >>> Mời độc giả xem video Huấn Hoa hồng tự ghép hình ảnh vào clip VTV. Nguồn: VTV 24

Mới đây, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) do vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ). Huấn “Hoa Hồng” đã có hành vi cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam trên tài khoản Facebook cá nhân "Huấn Hoa Hồng". Trước đó, ngày 23/10/2020, trên fanpage “Huấn Hoa Hồng” của ông Bùi Xuân Huấn (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đăng tải video clip “Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” gắn logo (biểu tượng) VTV, sử dụng nội dung phóng sự của chương trình “Chuyển động 24h”, Đài Truyền hình Việt Nam và có chỉnh sửa, lồng ghép hình ảnh cá nhân ông Huấn đi làm từ thiện. Ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 24/10/2020, ông Huấn đã gỡ bỏ video clip trên. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 06/11/2020, Huấn “Hoa Hồng” thừa nhận đây là video clip giả mạo VTV, clip này Huấn được một người hâm mộ gửi đến, do không biết là video cắt ghép, chỉnh sửa nên Huấn đã cho đăng trên Fanpage cá nhân. Việc cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo VTV đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam, là vi phạm quy định của pháp luật. Huấn cũng thừa nhận, hành vi trên là do thiếu hiểu biết và cam kết sẽ tuân thủ đúng quy định pháp luật về thông tin trên mạng và không tái phạm. Dù video clip đã được gỡ bỏ trên tài khoản Facebook "Huấn Hoa Hồng" nhưng việc tung tin giả mạo của ông Bùi Xuân Huấn cũng đã vi phạm quy định pháp luật. Theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi đăng tải, phát tán thông tin giả mạo trên không gian mạng đều có chế tài xử lý, tùy tính chất, mức độ để xử phạt vi phạm hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, mỗi cá nhân, tổ chức cần phải tỉnh táo, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin và đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Việc làm này góp phần thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật. Trước đó, ngày 26/10, một cán bộ có trách nhiệm của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho biết cơ quan này đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, trú H.Trấn Yên, Yên Bái), còn gọi là Huấn "hoa hồng" để làm rõ hành vi mạo danh clip của Đài truyền hình Việt Nam (VTV). >>> Mời độc giả xem video Huấn Hoa hồng tự ghép hình ảnh vào clip VTV. Nguồn: VTV 24