Check in lò gạch cũ bỏ hoang đẹp như phim

Lò gạch cũ nằm giữa cánh đồng, cách TP. Hội An khoảng 5 km. Con đường quanh co dẫn vào điểm check-in yêu thích của giới trẻ. Lò gạch cũ bị bỏ hoang gần 20 năm, đã nhuốm màu thời gian. Lò gạch cũ sừng sững như một cổng thành giữa cánh đồng đang mùa gieo hạt. Địa danh này hiện đã được tu sửa lại, trở thành địa điểm check-in cực chất cho team mê du lịch. Tới đây, bạn sẽ có cơ hội thả mình vào thiên nhiên trong lành cũng như thỏa sức "sống ảo". Bao quanh lò gạch cũ là cánh đồng lúa. Nơi đây có những mảng tường bong tróc lộ ra lớp gạch đỏ au mang lại hình ảnh rêu phong cổ kính, kết hợp với các bậc thang nối tiếp nhau từ chân lên tới đỉnh càng tạo nên sự độc đáo. Điểm “check-in” yêu thích của bạn trẻ là những “nấc thang lên thiên đường”, đây vốn dĩ là những bậc thang dùng làm lối vào ra cho những người thợ đốt gạch ngày xưa. Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy cả một cánh đồng lúa mênh mông, bát ngát, xa xa là những ngôi nhà thoắt ẩn thoắt hiện bên hàng cây. Lò gạch cũ nay đã trở nên thu hút hơn, cũng bởi sự xuất hiện của quán café xinh xinh nằm ngay lối vào lò gạch. Chiếc cầu tre hình vòng cung dẫn từ lò gạch đến quán café vừa tạo con đường cho khách tham quan, vừa có thêm không gian để bạn trẻ chụp hình. Sau những giờ "sống ảo" mệt mỏi, thì nơi đây chính là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Bạn có thể chọn ngồi ngay dưới gốc cây bàn để nghỉ mát, vừa ngắm view lò gạch cũ tuyệt đẹp trong ánh hoàng hôn. >>> Mời độc giả xem thêm video Người Hội An dọn dẹp sau khi nước lũ rút (Nguồn: VTV1)

