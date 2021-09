Thời gian qua, cùng với các y, bác sĩ thì lực lượng công an, bộ đội được huy động tối đa để tham gia chống dịch COVID-19. Dư luận quan tâm, chế độ đối với công an, bộ đội phòng chống COVID-19 được chi trả thế nào?

Theo Nghị quyết số 16/NĐ-CP ngày 8/2/2021 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, tại khoản 1, điều 2 nêu rõ:



Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với: Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y tế; Người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19.

Lực lượng công an, quân đội tham gia chốt kiểm soát tại TP HCM. Ảnh: NLĐ

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với: Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; Người làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi trường tại cơ sở y tế để phục vụ cho phòng xét nghiệm SASR-CoV-2.

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với: Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú); Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế, truy tìm đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế; Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly; lái xe đưa cán bộ đi kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch; Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; làm thủ tục cho người nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển;

Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-19;

Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (không bao gồm đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này), cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Người làm nhiệm vụ phân luồng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, điều trị người mắc COVID-19.

Chế độ thường trực chống dịch mức 130.000 đồng/người/ngày áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm các đối tượng quy định tại khoản 7 Điều này).

Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày.

Theo quy định trên, lực lượng công an, quân đội tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, ứng với phần công việc hay nhiệm vụ nào như trên thì sẽ nhận chế độ phụ cấp tương ứng cụ thể.

Trước đó, tháng 7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ sung hơn 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Số kinh phí trên bổ sung cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao (tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung; kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trên toàn tuyến biên giới; xét nghiệm, phòng, chống dịch tại các địa phương…); chi trả chế độ đặc thù phòng, chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP.

Ngày 13/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 116 bổ sung kinh phí hơn 389,7 tỷ đồng cho Bộ Công an để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021. Trong tổng số 389,7 tỷ đồng, thực hiện chi trả phụ cấp chống dịch cho các lực lượng công an tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 388,2 tỷ đồng, bao gồm phụ cấp chống dịch và hỗ trợ tiền ăn. Số tiền còn lại là 1,5 tỷ đồng là kinh phí triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong lực lượng công an nhân dân.

Ngày 19/8, Chính phủ bổ sung 150 tỷ đồng cho Bộ Công an để chi trả phụ cấp chống dịch cho các lực lượng thuộc khối trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an) tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 24,6 tỷ đồng; kinh phí bảo đảm khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, hóa chất; chi phí cho khu cách ly, điều trị và phòng, chống dịch trong các trại giam, trại tạm giam (Bộ Công an) số tiền 125,4 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an và Quân đội đã điều lực lượng vào TPHCM và một số tỉnh phía nam để hỗ trợ chống dịch. Cụ thể, trong đợt dịch thứ 4, công an các địa phương phía nam đã huy động tối đa quân số, lực lượng tham gia, với hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an tham gia chống dịch trên tất cả các tuyến. Bộ Công an đã điều động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 2.500 học viên các trường công an tham gia nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch; hơn 600 cán bộ y tế của công an tham gia điều trị COVID-19 tại các bệnh viện ở trong TPHCM và bệnh viện dã chiến của công an… Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM và các tỉnh phía nam, Bộ Quốc phòng đã điều động trên 120.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ để tăng cường hỗ trợ cho TPHCM và các tỉnh phía nam với quyết tâm cao nhất, trách nhiệm cao nhất cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng để tham gia phòng chống dịch.

