Cháy rừng lịch sử tại Hà Tĩnh: Những hình "nhói lòng"

Khoảng 13h ngày 26/6, một ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ xóm 7 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: Sách Nguyễn Cũng từ đây, ngọn lửa nhanh chóng lan sang rừng thông trên núi Hồng Lĩnh thuộc xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Ảnh: Sách Nguyễn Do địa hình dốc, hiểm trở, thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng chục héc ta rừng, trong đó chủ yếu là rừng thông gần 50 năm tuổi. Đây là vụ cháy rừng lịch sử tại Hà Tĩnh. Nhận được tin báo, huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 400 người gồm các lực lượng: Kiểm lâm, quân sự, công an huyện, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Quân khu 4) và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa vụ cháy rừng lịch sử tại Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh Ngoài việc huy động các phương tiện trong tỉnh, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ thêm 5 phương tiện chữa cháy hiện đại giúp Hà Tĩnh ứng cứu. Ảnh: Báo Hà Tĩnh Để bảo đảm an toàn cho người dân, tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa bàn xảy ra cháy rừng đã lên phương án di dời các hộ dân ở sát chân núi. Ảnh: Dân Việt Tính đến sáng nay 1/7, đã có khoảng 15.000 lượt người, 50 xe lượt xe cứu hỏa và hàng ngàn lượt máy thổi gió cứu hỏa, các lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội và dân quân tự vệ đang cùng nhau chống cháy rừng tại Hà Tĩnh. Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các cán bộ tham gia chữa cháy. Núi Hồng Lĩnh nhiều cây gỗ mục nên lửa rất dễ bén trở lại sau khi được dập tắt. Cháy rừng tại tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trong 3 ngày qua tại 4 huyện Hương Sơn, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên . Núi rừng Hồng Lĩnh hoang tàn sau cơn bão lửa. Ảnh: VTC News Hậu quả vụ cháy rừng lịch sử tại Hà Tĩnh, rừng thông gần 50 năm tuổi tan hoang. Ảnh: VTC News

