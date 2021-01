Cháy lớn ở chợ Xanh Linh Đàm, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chợ Xanh Linh Đàm xảy ra vào khoảng 17h ngày 29/1, tại khu vực kho chứa cáp điện, dầu phế thải ở gần chợ Xanh Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ xuất hiện một đám cháy với cột khói đen cao hàng trăm mét. Đứng từ khoảng cách xa hàng cây số trên đường Giải Phóng, Khuất Duy Tiến… vẫn quan sát được. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã huy động tối đa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng thời tiếp nhận thêm sự chi viện của công an huyện Thanh Trì, công an quận Thanh Xuân, Hà Đông gần đó. Đồng thời tiếp nhận thêm sự chi viện của Công an huyện Thanh Trì, công an quận Thanh Xuân, Hà Đông gần đó. Theo một số tiểu thương chợ Xanh Linh Đàm cho biết, vào thời điểm trên đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét. Lúc này tiểu thương huy động toàn bộ máy bơm trong chợ nỗ lực dập lửa đồng thời hô hoán nhau giải cứu hàng hoá ra ngoài. Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vừa phun nước khống chế đám cháy vừa cùng chính quyền địa phương nhanh chóng sơ tán hàng hoá gần khu vực đám cháy nên tình hình đã ổn định. Tính đến 18h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế. Khu vực chợ Xanh Linh Đàm đã an toàn. Theo báo cáo, vụ việc không ghi nhận thương vong về người. Hiện vụ cháy chợ Xanh Linh Đàm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy lớn tại chợ cũ Trung tâm thị trấn Di Linh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chợ Xanh Linh Đàm xảy ra vào khoảng 17h ngày 29/1, tại khu vực kho chứa cáp điện, dầu phế thải ở gần chợ Xanh Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ xuất hiện một đám cháy với cột khói đen cao hàng trăm mét. Đứng từ khoảng cách xa hàng cây số trên đường Giải Phóng, Khuất Duy Tiến… vẫn quan sát được. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã huy động tối đa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đồng thời tiếp nhận thêm sự chi viện của công an huyện Thanh Trì, công an quận Thanh Xuân, Hà Đông gần đó. Đồng thời tiếp nhận thêm sự chi viện của Công an huyện Thanh Trì, công an quận Thanh Xuân, Hà Đông gần đó. Theo một số tiểu thương chợ Xanh Linh Đàm cho biết, vào thời điểm trên đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét. Lúc này tiểu thương huy động toàn bộ máy bơm trong chợ nỗ lực dập lửa đồng thời hô hoán nhau giải cứu hàng hoá ra ngoài. Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vừa phun nước khống chế đám cháy vừa cùng chính quyền địa phương nhanh chóng sơ tán hàng hoá gần khu vực đám cháy nên tình hình đã ổn định. Tính đến 18h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế. Khu vực chợ Xanh Linh Đàm đã an toàn. Theo báo cáo, vụ việc không ghi nhận thương vong về người. Hiện vụ cháy chợ Xanh Linh Đàm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy lớn tại chợ cũ Trung tâm thị trấn Di Linh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.