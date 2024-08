Xác nữ giới dưới mương hé lộ nguyên nhân cái chết đau lòng

Theo trình báo của gia đình, chị Nguyễn Thị P. dùng xe máy ra ngoài vào chiều 16/3/2024. Đến tối muộn không thấy về nên cả nhà đi tìm và phát hiện chị P. đã tử vong dưới mương nước. Nghĩ chị P bị trượt chân ngã, ngạt nước chết nên gia đình nhanh chóng chuyển thi thể về nhà. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã lập tức có mặt, qua khám nghiệm xác định nạn nhân P tử vong do ngạt nước. Khi kiểm tra hiện trường, công an nhận thấy nơi chị P. được phát hiện là mương nước khá nông, từ trên đường xuống là bờ dốc thoai thoải. (Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Qua khám nghiệm, tại vùng đầu nạn nhân có hai vết thương. Cán bộ kỹ thuật hình sự cho rằng nếu chị P. bị trượt chân ngã xuống nước thì không có vật cứng nào xung quanh có thể gây nên vết thương lớn như vậy. Cùng thời điểm này, kết quả phân tích khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân dù bị ngạt nước, nhưng trong phổi không có dịch nhầy. Như vậy có thể nhận định, chị P đã ngất bởi vết thương trên đầu trước khi ngã xuống mương nước. Các giám định viên cũng chỉ ra rằng hai vết thương vùng đầu của chị P. được gây ra bởi vật tày, cứng. Như thế, dấu hiệu của vụ án giết người dần dần lộ ra. (Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường) Theo trình bày của gia đình, khi đi chị P. có mang theo điện thoại, cổ đeo dây chuyền. Tại thời điểm nạn nhân được phát hiện, chiếc xe máy còn nguyên nhưng mất chìa khóa, điện thoại và dây chuyền cũng không còn. Hiện trường xảy ra vụ án là nơi vắng vẻ. Đánh giá, việc chị P. bị sát hại có thể xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng rà soát. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chị P. là người cầm nhiều dây "hụi" tại địa phương, qua xem xét sổ sách, công an nhận thấy có khá nhiều người còn nợ tiền nạn nhân. Tất cả các camera dọc đường vào hiện trường vụ án đều được trích xuất. Trong số nổi lên nghi vấn về một người phụ nữ đi xe đạp, đầu đội nón, đeo khẩu trang đi ra từ hướng hiện trường vụ án. Tuy nhiên, người phụ nữ kia không thể nhận diện. Một nguồn tin của người dân cung cấp, vào chiều 16/3/2024, khi đang chăn trâu gần hiện trường, người này có nghe tiếng thét thất thanh của phụ nữ sau đó im bặt. Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua nguồn tin của người dân, các trinh sát được cung cấp về một người phụ nữ làm nghề giúp việc sống gần hiện trường. Các bức ảnh được cung cấp cho nhận dạng "có vẻ" rất giống người này. Tuy nhiên, khi công an tới, người này đã nhanh chóng chứng minh được mình vô can với nhiều bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Tìm hiểu sâu các mối quan hệ làm ăn của chị P, công an biết nạn nhân có cho nhiều người nợ tiền. Trong đó nổi lên mối nghi vấn với người em họ tên là Lương Thị Xuân (SN 1982, trú tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gia đình chị P. cho biết, trước đây có cùng góp với Xuân tổng số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy xúc làm ăn. Do chưa đủ nên Xuân có vay của chị P. 100 triệu. Chính vì việc này hai bên nảy sinh mâu thuẫn trong việc làm ăn, nợ nần. Tiến hành triệu tập Xuân lên làm việc, ban đầu người phụ nữ này luôn khẳng định không liên quan đến cái chết của chị P. Tuy nhiên, với những chứng cứ về di biến động trong thời gian vụ án xảy ra cùng các tài liệu khác, cuối cùng Xuân cũng cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, xuất phát từ việc hai gia đình góp số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy xúc làm ăn chung nhưng kém hiệu quả sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán, cho thuê máy. Không tìm được tiếng nói chung để giải quyết nên giữa chị P. và Xuân nảy sinh nhiều khúc mắc, nhiều lần to tiếng, nặng lời với nhau dẫn đến bức xúc, kìm nén lâu ngày. Khoảng 13h45 phút ngày 16/3/2024, tại khu vực vườn keo địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Xuân và chị P có gặp nhau nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Xuân và chị P. xảy ra to tiếng, cãi cọ do chị P. cho rằng nhà Xuân "không chuẩn" trong vấn đề làm ăn này. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Xuân đã lấy thanh sắt trong bao tải mang theo khi đi ra đồng, đánh vào đầu, làm chị P ngất tại chỗ. Sau đó, Xuân kéo chị P. xuống kênh nước ngay bên cạnh dẫn đến nạn nhân bị ngạt nước, tử vong. Thấy chị P. đã bất động, do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội nên Xuân lấy các bao rác đè lên người chị P. để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Có họ hàng với nhau, nhưng chỉ vì những mâu thuẫn không hóa giải được, Xuân đã nhẫn tâm tước đoạt tính mạng của người khác. Rồi đây, Xuân sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

Theo trình báo của gia đình, chị Nguyễn Thị P. dùng xe máy ra ngoài vào chiều 16/3/2024. Đến tối muộn không thấy về nên cả nhà đi tìm và phát hiện chị P. đã tử vong dưới mương nước. Nghĩ chị P bị trượt chân ngã, ngạt nước chết nên gia đình nhanh chóng chuyển thi thể về nhà. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã lập tức có mặt, qua khám nghiệm xác định nạn nhân P tử vong do ngạt nước. Khi kiểm tra hiện trường, công an nhận thấy nơi chị P. được phát hiện là mương nước khá nông, từ trên đường xuống là bờ dốc thoai thoải. (Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Qua khám nghiệm, tại vùng đầu nạn nhân có hai vết thương. Cán bộ kỹ thuật hình sự cho rằng nếu chị P. bị trượt chân ngã xuống nước thì không có vật cứng nào xung quanh có thể gây nên vết thương lớn như vậy. Cùng thời điểm này, kết quả phân tích khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân dù bị ngạt nước, nhưng trong phổi không có dịch nhầy. Như vậy có thể nhận định, chị P đã ngất bởi vết thương trên đầu trước khi ngã xuống mương nước. Các giám định viên cũng chỉ ra rằng hai vết thương vùng đầu của chị P. được gây ra bởi vật tày, cứng. Như thế, dấu hiệu của vụ án giết người dần dần lộ ra. ( Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường) Theo trình bày của gia đình, khi đi chị P. có mang theo điện thoại, cổ đeo dây chuyền. Tại thời điểm nạn nhân được phát hiện, chiếc xe máy còn nguyên nhưng mất chìa khóa, điện thoại và dây chuyền cũng không còn. Hiện trường xảy ra vụ án là nơi vắng vẻ. Đánh giá, việc chị P. bị sát hại có thể xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng rà soát. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chị P. là người cầm nhiều dây "hụi" tại địa phương, qua xem xét sổ sách, công an nhận thấy có khá nhiều người còn nợ tiền nạn nhân. Tất cả các camera dọc đường vào hiện trường vụ án đều được trích xuất. Trong số nổi lên nghi vấn về một người phụ nữ đi xe đạp, đầu đội nón, đeo khẩu trang đi ra từ hướng hiện trường vụ án. Tuy nhiên, người phụ nữ kia không thể nhận diện. Một nguồn tin của người dân cung cấp, vào chiều 16/3/2024, khi đang chăn trâu gần hiện trường, người này có nghe tiếng thét thất thanh của phụ nữ sau đó im bặt. Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua nguồn tin của người dân, các trinh sát được cung cấp về một người phụ nữ làm nghề giúp việc sống gần hiện trường. Các bức ảnh được cung cấp cho nhận dạng "có vẻ" rất giống người này. Tuy nhiên, khi công an tới, người này đã nhanh chóng chứng minh được mình vô can với nhiều bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Tìm hiểu sâu các mối quan hệ làm ăn của chị P, công an biết nạn nhân có cho nhiều người nợ tiền. Trong đó nổi lên mối nghi vấn với người em họ tên là Lương Thị Xuân (SN 1982, trú tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gia đình chị P. cho biết, trước đây có cùng góp với Xuân tổng số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy xúc làm ăn. Do chưa đủ nên Xuân có vay của chị P. 100 triệu. Chính vì việc này hai bên nảy sinh mâu thuẫn trong việc làm ăn, nợ nần. Tiến hành triệu tập Xuân lên làm việc, ban đầu người phụ nữ này luôn khẳng định không liên quan đến cái chết của chị P. Tuy nhiên, với những chứng cứ về di biến động trong thời gian vụ án xảy ra cùng các tài liệu khác, cuối cùng Xuân cũng cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, xuất phát từ việc hai gia đình góp số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy xúc làm ăn chung nhưng kém hiệu quả sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán, cho thuê máy. Không tìm được tiếng nói chung để giải quyết nên giữa chị P. và Xuân nảy sinh nhiều khúc mắc, nhiều lần to tiếng, nặng lời với nhau dẫn đến bức xúc, kìm nén lâu ngày. Khoảng 13h45 phút ngày 16/3/2024, tại khu vực vườn keo địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Xuân và chị P có gặp nhau nói chuyện. Quá trình nói chuyện, giữa Xuân và chị P. xảy ra to tiếng, cãi cọ do chị P. cho rằng nhà Xuân "không chuẩn" trong vấn đề làm ăn này. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Xuân đã lấy thanh sắt trong bao tải mang theo khi đi ra đồng, đánh vào đầu, làm chị P ngất tại chỗ. Sau đó, Xuân kéo chị P. xuống kênh nước ngay bên cạnh dẫn đến nạn nhân bị ngạt nước, tử vong. Thấy chị P. đã bất động, do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội nên Xuân lấy các bao rác đè lên người chị P. để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Có họ hàng với nhau, nhưng chỉ vì những mâu thuẫn không hóa giải được, Xuân đã nhẫn tâm tước đoạt tính mạng của người khác. Rồi đây, Xuân sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật.