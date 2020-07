Chân dung tú bà xinh đẹp điều hành đường dây bán dâm 5 triệu

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá thành công đường dây môi giới, mua bán dâm chuyên nghiệp hoạt động tinh vi giữa trung tâm TP Thanh Hóa. Theo đó, tối 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm chuyên nghiệp tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang tại 4 phòng của khách sạn Phú Hưng, có 4 cô gái đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách. Trong số 4 cô gái này có Cao Thị Ninh (tức Cao "Kiều"; SN 1992, ngụ căn hộ 1902, Chung cư Teaco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cầm đầu, vừa điều hành đường dây và trực tiếp tham gia bán dâm cho khách. Tại cơ quan Công an, các cô gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Cao Thị Ninh. Bước đầu, Công an xác định, khi biết khách có nhu cầu mua dâm, Cao Thị Ninh điều các gái mại dâm từ các quán karaoke đến khách sạn Phú Hưng bán dâm cho khách với giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/lần. Sau đó, Cao Thị Ninh sẽ lấy tiền "hoa hồng" từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cao Thị Ninh là "tú bà" cầm đầu một đường dây mua bán, môi giới mại dâm chuyên nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa. Ninh có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Phải tốn nhiều công sức, các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự mới lần ra đường dây môi giới mại dâm này và lập kế hoạch đấu tranh triệt phá. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Ninh. Hiện vụ tú bà hot girl điều hành đường dây bán dâm cao cấp đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Xem thêm video: Mánh khóe làm tiền của đường dây bán dâm 25.000USD. Nguồn: VTC 14.

