Chân dung trung tá hình sự được xét tặng "Công dân Thủ đô ưu tú"

Với ước mơ từ khi còn là học sinh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, trung tá Lê Minh Hải thi đỗ vào Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát điều tra. Với những thành tích đạt được trong quá trình học tập, Lê Minh Hải vinh dự trở thành một trong những du học sinh Việt Nam tiêu biểu được sang Liên bang Nga đào tạo chuyên ngành Điều tra hình sự Học viện Volgograd. Đến năm 2006, chàng sinh viên Lê Minh Hải được phân công về thực tập tại Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội. Một năm sau, khi ra trường anh chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà số 7 Thiền Quang (Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội, địa chỉ tại số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội). “Khi mới trở thành điều tra viên, ban đầu mình cũng cơ bản đáp ứng được công việc và bản thân luôn cố gắng làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - trung tá Hải chia sẻ. Với những thành tích đạt được sau nhiều năm công tác, điều tra viên Lê Minh Hải đã được cấp trên giao trọng trách Đội phó, rồi Đội trưởng Đội điều tra trọng án. Tròn 15 năm làm công tác điều tra, trung tá Hải đã trực tiếp và chỉ đạo điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần không nhỏ giữ vững thương hiệu "số 7 Thiền Quang". Anh cho biết, mỗi vụ án đều để lại một cảm xúc khác nhau, đặc biệt, là vụ án xảy ra vào thời điểm "Tết đến Xuân về" năm 2019. Anh kể: Những vụ án in đậm trong ký ức như vụ án lái xe taxi bị sát hại (xảy ra ngày 29/1/2019 trước cổng SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội); Vụ đối tượng sử dụng dao đâm chết người xảy ra ngày 15/5/2019 (tại đê sông Hồng); vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23/10/2020 tại Nguyễn Trãi, Thường Tín... Với mỗi vụ án, vị chỉ huy này lại có những cảm xúc, những kỷ niệm riêng nhưng tựu chung lại, anh và đồng đội đều có một mong muốn duy nhất ở bất kể vụ án nào, đó là nghi phạm sớm bị bắt giữ để trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân. "Anh em vừa ăn lễ ông Công, ông Táo xong thì nhận được tin báo, vào cuộc điều tra, cùng Công an quận Nam Từ Liêm chia nhau khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nhân thân lai lịch nạn nhân, lịch trình di chuyển" – trung tá Lê Minh Hải kể về vụ giết người, cướp tài sản của lái xe taxi trước cổng số 2 sân vận động Mỹ Đình xảy ra vào ngày 24 Tết (ngày 29/1/2019). Anh Hải nhớ lại, vụ án xảy ra vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, sự việc đau lòng vào dịp cận Tết càng thôi thúc anh và đồng nghiệp nỗ lực, truy bắt nghi phạm. Vụ án do xảy ra vào đêm khuya, chỉ có một nhân chứng duy nhất và cái khó là cả nạn nhân và đối tượng gây án không phải người ở địa bàn. Lực lượng xác định nghi phạm là nam thanh niên tuổi từ 20 đến 25, nói giọng miền Trung, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 đến 1m68, hung khí gây án là dao gọt trái cây. Quá trình truy xét, đối tượng đã dần lộ diện. Hắn là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, Nghệ An). Ngày 27 Tết Âm lịch, một đoàn công tác hơn 10 người của Công an TP.Hà Nội vào Nghệ An rà soát nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 29 Tết (3/2/2019), các trinh sát đã bắt giữ được An khi nam thanh niên này đang ở một quán net để chơi game. Vị Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội chia sẻ, nếu thời điểm đó không bắt được đối tượng, "coi như anh em không có Tết". Đó chỉ là một trong nhiều vụ trọng án được Trung tá Lê Minh Hải thuật lại. Trung tá Lê Minh Hải trong quá trình công tác đã nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân (năm 2014, 2017); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an… và nhiều bằng khen khác. >>>>> Xem thêm video: CA Bắc Ninh: Bắt giữ nhóm thanh niên giết người. Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Với ước mơ từ khi còn là học sinh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, trung tá Lê Minh Hải thi đỗ vào Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát điều tra. Với những thành tích đạt được trong quá trình học tập, Lê Minh Hải vinh dự trở thành một trong những du học sinh Việt Nam tiêu biểu được sang Liên bang Nga đào tạo chuyên ngành Điều tra hình sự Học viện Volgograd. Đến năm 2006, chàng sinh viên Lê Minh Hải được phân công về thực tập tại Đội điều tra trọng án, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội. Một năm sau, khi ra trường anh chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà số 7 Thiền Quang (Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội, địa chỉ tại số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội). “Khi mới trở thành điều tra viên, ban đầu mình cũng cơ bản đáp ứng được công việc và bản thân luôn cố gắng làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - trung tá Hải chia sẻ. Với những thành tích đạt được sau nhiều năm công tác, điều tra viên Lê Minh Hải đã được cấp trên giao trọng trách Đội phó, rồi Đội trưởng Đội điều tra trọng án. Tròn 15 năm làm công tác điều tra, trung tá Hải đã trực tiếp và chỉ đạo điều tra khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, góp phần không nhỏ giữ vững thương hiệu "số 7 Thiền Quang". Anh cho biết, mỗi vụ án đều để lại một cảm xúc khác nhau, đặc biệt, là vụ án xảy ra vào thời điểm "Tết đến Xuân về" năm 2019. Anh kể: Những vụ án in đậm trong ký ức như vụ án lái xe taxi bị sát hại (xảy ra ngày 29/1/2019 trước cổng SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội); Vụ đối tượng sử dụng dao đâm chết người xảy ra ngày 15/5/2019 (tại đê sông Hồng); vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23/10/2020 tại Nguyễn Trãi, Thường Tín... Với mỗi vụ án, vị chỉ huy này lại có những cảm xúc, những kỷ niệm riêng nhưng tựu chung lại, anh và đồng đội đều có một mong muốn duy nhất ở bất kể vụ án nào, đó là nghi phạm sớm bị bắt giữ để trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân. "Anh em vừa ăn lễ ông Công, ông Táo xong thì nhận được tin báo, vào cuộc điều tra, cùng Công an quận Nam Từ Liêm chia nhau khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nhân thân lai lịch nạn nhân, lịch trình di chuyển" – trung tá Lê Minh Hải kể về vụ giết người, cướp tài sản của lái xe taxi trước cổng số 2 sân vận động Mỹ Đình xảy ra vào ngày 24 Tết (ngày 29/1/2019). Anh Hải nhớ lại, vụ án xảy ra vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, sự việc đau lòng vào dịp cận Tết càng thôi thúc anh và đồng nghiệp nỗ lực, truy bắt nghi phạm. Vụ án do xảy ra vào đêm khuya, chỉ có một nhân chứng duy nhất và cái khó là cả nạn nhân và đối tượng gây án không phải người ở địa bàn. Lực lượng xác định nghi phạm là nam thanh niên tuổi từ 20 đến 25, nói giọng miền Trung, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 đến 1m68, hung khí gây án là dao gọt trái cây. Quá trình truy xét, đối tượng đã dần lộ diện. Hắn là Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, Nghệ An). Ngày 27 Tết Âm lịch, một đoàn công tác hơn 10 người của Công an TP.Hà Nội vào Nghệ An rà soát nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 29 Tết (3/2/2019), các trinh sát đã bắt giữ được An khi nam thanh niên này đang ở một quán net để chơi game. Vị Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội chia sẻ, nếu thời điểm đó không bắt được đối tượng, "coi như anh em không có Tết". Đó chỉ là một trong nhiều vụ trọng án được Trung tá Lê Minh Hải thuật lại. Trung tá Lê Minh Hải trong quá trình công tác đã nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân (năm 2014, 2017); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an… và nhiều bằng khen khác. >>>>> Xem thêm video: CA Bắc Ninh: Bắt giữ nhóm thanh niên giết người. Nguồn: Công an tỉnh Bắc Ninh.