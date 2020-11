Chân dung trùm giang hồ Thái “Lâm”, không ngán Đường “Nhuệ” ở Thái Bình

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái Lâm, SN 1977, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải) cùng 2 đồng phạm Trần Văn Quân (SN 1990) và Lại Xuân Hoàn (SN 1988) để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đều đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đối tượng Vũ Văn Thái.

Vũ Văn Thái là trùm giang hồ xã hội đen khét tiếng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ổ nhóm tội phạm do Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương. Các hoạt động phạm tội chủ yếu của nhóm này được xác định gồm bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Vụ án cưỡng đoạt tài sản mà Thái Lâm cũng đồng phạm bị khởi tố bắt giam gần đây được công an triệt phá từ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

Theo đó, ngay khi tiếp nhận thông tin tố giác, tin báo tội phạm liên quan ổ nhóm trên, các trinh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên và một số người khác có liên quan. Ngày 1/11, Thái Lâm không có ở nơi cư trú, sau đó đối tượng này đã đến cơ quan công an trình diện.

Thái Lâm là đối tượng từng có tiền án về các hành vi mang tính xã hội đen như cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ súng đạn.

Vào năm 2015, Công an Thái Bình đã huy động hàng trăm cảnh sát để bắt được dối tượng này để điều tra về hai tội danh tội "cưỡng đoạt tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Năm 2016, Vũ Văn Thái cùng đồng bọn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2010 đến tháng 9/2015, trên địa bàn H.Tiền Hải, Thái "Lâm" và đồng bọn đã thực hiện hành vi đe dọa, cưỡng ép để lấy tiền đối với các công ty, doanh nghiệp, nhà thầu và cơ sở kinh doanh, buôn bán. Ổ nhóm này đã thực hiện tổng cộng 13 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền 258 triệu đồng. Các bị cáo sau đó bị tuyên phạt các mức án từ 15 tháng đến 7 năm 6 tháng tù. Riêng Vũ Văn Thái bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Đáng chú ý, khi ra tù, Thái Lâm lại ngựa quen đường cũ, chiêu mộ đám đàn em và tiếp tục tái diễn những hoạt động xã hội đen và được xem là đối tượng có số má ở giới giang hồ Tiền Hải.

Nếu vợ chồng Đường "Nhuệ" dưới mác doanh nhân để che giấu các hoạt động xã hội đen thì dù không ồn ào trên mạng xã hội, Thái Lâm lại cầm đầu nhóm tội phạm gây khiếp đảm cho người dân địa phương khi hoạt động xã hội đen, trắng trợn bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Người dân địa phương cho biết, Thái Lâm không ngại Đường Nhuệ. Địa bàn phân chia, việc ai nấy làm nên 2 thế lực này ít khi va chạm nhau.

Hiện, vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật.

