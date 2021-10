Chân dung tân Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân CAND

Người vừa được Bộ Công an trao quyết định Trung đoàn trưởng Trung đoàn đặc biệt trên chính là đại tá quân đội Nguyễn Ngọc Trung, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân (bên phải). Đại tá Nguyễn Ngọc Trung từng lái trực thăng Mi-171 cơ động từ Sân bay Đà Nẵng sang Sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để vận chuyển 6 tấn lương thực, nhu yếu phẩm đến các địa phương bị ngập nặng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị vào tháng 11/2020. Đại tá Nguyễn Ngọc Trung là người trực tiếp đào tạo, tập huấn cho các chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn với các bài bay khó, phức tạp, nhất là huấn luyện bay trên biển, cất, hạ cánh trên đảo trong điều kiện ban ngày, ban đêm với các địa hình, thời tiết khác nhau. Tổ bay tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 do đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng 930, sư đoàn 372, Quân chủng phòng không - không quân, chỉ huy. Đại tá Nguyễn Ngọc Trung trên giảng đường. Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân CAND và Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc... Trung đoàn Không quân CAND là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai... Video: Công an Nghệ An ‘tập kích’ cơ sở xây hầm kín, nuôi nhốt 17 cá thể hổ

