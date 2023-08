Chân dung tân Phó Giám đốc Công an TP HCM Nguyễn Đình Dương

Chiều 15/8, Công an TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP HCM. Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP HCM, thừa ủy quyền bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương. Thượng tá Nguyễn Đình Dương (47 tuổi, quê huyện Củ Chi, TP HCM), từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an quận 2 (cũ). Tháng 5/2020, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được Ban Giám đốc Công an TP HCM phân công về giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4. Tháng 12/2020, Thượng tá Nguyễn Đình Dương tiếp tục được Ban Giám đốc Công an TP HCM điều động về giữ chức Trưởng PC08. Tháng 6/2023 được điều động làm Trưởng Công an TP Thủ Đức cho đến nay. >>> Xem thêm video: Chân dung Tina Dương phiên bản Đà Nẵng và đám cưới ngập sổ đỏ.

