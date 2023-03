Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà

Sáng 10/3, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Kỳ họp thứ 11, trong đó có nội dung thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội sinh năm 1972 tại quận Tây Hồ (Hà Nội). Bà Vũ Thu Hà có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân sư phạm toán. Bà Vũ Thu Hà từng là giáo viên trường Trung học cơ sở Ái Mộ, Gia Lâm. Từ năm 2004 đến 2019, bà trải qua nhiều vị trí công tác tại UBND huyện Gia Lâm. Từ tháng 4/2019 đến nay, bà Vũ Thu Hà làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Sáng 10/3, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng. Trước đó, ngày 22/12/2022, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra hành vi nhận hối lộ. Như vậy, sau khi bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố, hiện bộ máy lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gồm: Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Sáng 10/3, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Kỳ họp thứ 11, trong đó có nội dung thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội sinh năm 1972 tại quận Tây Hồ (Hà Nội). Bà Vũ Thu Hà có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật, cử nhân sư phạm toán. Bà Vũ Thu Hà từng là giáo viên trường Trung học cơ sở Ái Mộ, Gia Lâm. Từ năm 2004 đến 2019, bà trải qua nhiều vị trí công tác tại UBND huyện Gia Lâm. Từ tháng 4/2019 đến nay, bà Vũ Thu Hà làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Sáng 10/3, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chử Xuân Dũng. Trước đó, ngày 22/12/2022, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra hành vi nhận hối lộ. Như vậy, sau khi bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố, hiện bộ máy lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội gồm: Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.