Quảng Trị có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 18/1, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đối với đồng chí Thượng tá Nguyễn Viết Ánh - Trưởng Công an TP Đông Hà.



Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Thanh-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Viết Ánh - Trưởng Công an TP Đông Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 17/1.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Viết Ánh. Ảnh CAQT

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thanh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Viết Ánh được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đây là vinh dự lớn, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu liên tục của Thượng tá Nguyễn Viết Ánh trong quá trình công tác.



Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng mong muốn, Thượng tá Nguyễn Viết Ánh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, mạnh dạn đổi mới trong quá trình chỉ đạo, chỉ huy, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị ngày càng chính quy, tinh nhuệ.



Thượng tá Nguyễn Viết Ánh (SN 1976), quê quán huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

