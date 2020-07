Chân dung ông trùm đường dây cá độ hơn 32 triệu USD ở Đà Nẵng

Ngày 27/7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng Công an thành phố 50 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây đường dây cá độ hơn 32 triệu USD. Trong tháng 7, lực lượng cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án 320B. Cơ quan điều tra đã bắt, khởi tố 13 bị can; lập biên bản tạm giữ gần 2 tỷ đồng, 3 ôtô cùng nhiều tài liệu liên quan. Đây là đường dây cờ bạc có số tiền ăn thua lên đến trên 32 triệu USD, tương đương số tiền trên 740 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bước đầu, Công an xác định có khoảng 300 người ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Đường dây đánh bạc do Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu. Năm 2018, Nghĩa mở tiệm kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại nhà riêng để làm bình phong cho hoạt động cá độ bóng đá qua mạng. Nghĩa khai đã thuê Nguyễn Long (32 tuổi, trú Đà Nẵng) làm quản lý tài khoản tổng và tạo các tài khoản con để cấp cho các đại lý. Để lôi kéo mọi người khác tham gia, trùm đường dây cá độ bịa chuyện có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo các cơ quan chức năng. Nghĩa khẳng định việc làm ăn sẽ an toàn tuyệt đối. Chiều 13/7, các trinh sát phát hiện Nguyễn Long (đàn em thân cận của Nghĩa) nhận tiền cá cược từ một đại lý nên bắt quả tang. Cùng lúc, một tổ trinh sát khác bí mật bám theo chiếc ôtô do Nghĩa cầm lái. Khi anh ta nhận tiền cá độ từ một đại lý ở quận Hải Châu bị cảnh sát ập khống chế. Chiều cùng ngày, các mũi trinh sát tiếp tục đột kích, bắt giữ thêm 11 người liên quan đến đường dây cá độ. Xem thêm video: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 32 triệu USD. Nguồn: VTC 1.

