Chân dung nữ thiếu tướng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Chiều 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - công bố và trao Quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác, ở cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ và trọng trách mới. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân cho biết, bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước xây dựng tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (SN 1967, quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021), khóa XV (2021-2026), thuộc đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk. Bà là Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, XV; nguyên Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách thủ tục hành chính, tư pháp - Bộ Công an; nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (năm 2016). Bà Nguyễn Thị Xuân là người phụ nữ thứ 6 trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được phong hàm thiếu tướng.

