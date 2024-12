Chân dung những Chủ tịch tỉnh vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Chiều 2/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Khắc Thận (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình) để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Thận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, thay vị trí của ông Ngô Đông Hải. Ông Nguyễn Khắc Thận (sinh năm 1974, quê xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; thường trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ông là Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát (Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội), Cử nhân Luật (trường Đại học Quốc gia Hà Nội), Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận từng giữ các chức vụ: Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ; Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình... Ngày 1/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, chủ trương để Hậu Giang bầu Bí thư Tỉnh ủy từ nguồn cán bộ tại chỗ là sự ghi nhận của Trung ương đối với những nỗ lực và thành tựu của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là đóng góp của ông Đồng Văn Thanh đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua. Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969. Quê quán huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang… Chiều 14/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An, đã công bố Quyết định số 1658 ngày 8/11/2024 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Huy Tuấn, sinh ngày 28/8/1974; quê quán xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Yên Bái, trong đó có chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều 11/11, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê xã Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), là Thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, ông Trung từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tháng 2/2020, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 3/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 4/7/2021, ông tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Chiều 2/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Khắc Thận (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình) để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Thận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, thay vị trí của ông Ngô Đông Hải. Ông Nguyễn Khắc Thận (sinh năm 1974, quê xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; thường trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ông là Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát (Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội), Cử nhân Luật (trường Đại học Quốc gia Hà Nội), Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận từng giữ các chức vụ: Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ; Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình... Ngày 1/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, chủ trương để Hậu Giang bầu Bí thư Tỉnh ủy từ nguồn cán bộ tại chỗ là sự ghi nhận của Trung ương đối với những nỗ lực và thành tựu của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là đóng góp của ông Đồng Văn Thanh đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua. Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969. Quê quán huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang… Chiều 14/11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An, đã công bố Quyết định số 1658 ngày 8/11/2024 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Huy Tuấn, sinh ngày 28/8/1974; quê quán xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Yên Bái, trong đó có chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều 11/11, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê xã Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), là Thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, ông Trung từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tháng 2/2020, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 3/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 4/7/2021, ông tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.