Chân dung loạt “tú ông”, “tú bà” cầm đầu đường dây bán dâm nghìn USD

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu. Khi khách có nhu cầu liên hệ, Mỷ Hạnh gửi hình ảnh các chân dài trong đồng phục nữ tiếp viên hàng không, từ đó đưa ra mức giá 1.000-3.000 USD/lần. Khách hàng phải chuyển khoản cho Mỷ Hạnh qua tài khoản ngân hàng. Sau khi lấy tiền công 7 triệu đồng/lần môi giới, Mỷ Hạnh chuyển chi phí còn lại cho "chân dài" đi khách. Công an nhận định, Mỷ Hạnh tổ chức đường dây mại dâm kín kẽ, tinh vi khi chọn các nền tảng mạng xã hội có tính bảo mật cao để trao đổi thông tin. Tú bà này còn thuê ô tô sang trọng để đưa đón chân dài đi khách, chọn “bãi đáp” là các khách sạn, resort sang trọng cho cuộc vui của chân dài - đại gia. Ngoài việc tổ chức đi khách tại TP HCM, Mỷ Hạnh còn tổ chức các sex tour đi tỉnh hay nước ngoài, với giá cao, tuỳ vào từng địa điểm cũng như nhan sắc, độ "hot” của chân dài. Tháng 9/2022, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi môi giới mại dâm. Long là "tú ông" tổ chức, điều hành đường dây môi giới mại dâm liên quan đến giới showbiz. Theo cảnh sát, Lê Hoàng Long là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý, đại diện cho một vài nghệ sĩ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam. Khi có khách muốn mua dâm, Long đã giới thiệu hai người đẹp có tên là T.H. và T.T. đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam để bán dâm. Sau đó, Long thống nhất mức giá với người mua dâm là 15.000 USD với mỗi gái bán dâm. Tại cơ quan công an, Long khai nhận, sau khi bán dâm xong sẽ thanh toán cho hai người đẹp T.H. và T.T. với số tiền 60 triệu đồng/người. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng Long hưởng chi tiêu cá nhân. Lục Triều Vỹ (29 tuổi, quê ở Đà Nẵng) làm "tú ông" vào tháng 7/2020. Đường dây này cũng chủ yếu môi giới mại dâm với gái bán dâm hoạt động trong giới showbiz. Trước khi trở thành "tú ông" điều hành đường dây mại dâm chục nghìn USD, Vỹ từng có thời gian làm quen với các hoạt động mại dâm ở một số thành phố lớn trên thế giới. Sau khi về nước, Vỹ tham gia vào làng giải trí, mục đích để tiếp cận các người mẫu, chân dài đưa vào đường dây để mua vui cho các đại gia. Trong số các cô gái bị bắt quả tang trong đường dây bán dâm của Lục Triều Vỹ, có một người được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Qua làm việc, những cô gái này khai nhận được Lục Triều Vỹ điều đến khách sạn này bán dâm cho 3 doanh nhân với giá 18.000-30.000 USD. Năm 2019, Công an TP HCM từng triệt phá đường dây bán dâm quy tụ á hậu, người mẫu, MC… khi 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn ở quận 5. Công an xác định có một người bán dâm là á hậu đi khách giá 7.000 USD, và một người làm nghề MC đi khách giá 1.500 USD cùng với 2 chân dài khác hành nghề người mẫu đi khách với giá vài trăm USD. Công an xác định, Kiều Đại Dũ (quê Bình Định) là người môi giới, điều các á hậu, người mẫu, MC… bán dâm cho đại gia với giá 7.000-25.000 USD. Các chân dài trong đường dây của Dũ còn nhận ngủ qua đêm với giá gấp 3 và đi tour với giá gấp 10. Các khách hàng của Dũ chủ yếu là những doanh nhân nổi tiếng và những người buôn bán lớn. Tháng 7/2019, TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Kiều Đại Dũ và tuyên phạt mức án 5 năm tù. Ngày 17/8/2017, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em gái Tiền), Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, ở quận 6) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Theo điều tra, Ngọc vốn là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2017. Sau khi đoạt giải, cô chuyển sang làm tổ chức sự kiện, từ đây Ngọc quen nhiều đại gia. Khi các quý ông có nhu cầu “vui vẻ” qua đêm, Ngọc sẵn sàng phục vụ với giá 2.500 USD. Vừa đi bán dâm vừa kiêm môi giới, trung bình mỗi ngày Ngọc kiếm được 1.000-2.000 USD. Ngọc đã dùng số tiền nhận được để mua sắm, ăn chơi và bao người tình. Còn Phạm Thị Thanh Hiền là Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017, cầm đầu đường dây người mẫu bán dâm cho đại gia. Trước khi dấn thân vào con đường trên, Hiền được Ngọc giới thiệu đi phục vụ khách với giá 2.500 USD. Đường dây của Hiền hoàn toàn khép kín và tồn tại từ khoảng vài năm. Các "chân dài" của tú bà Hiền là các diễn viên, người mẫu, MC có tiếng trong giới Showbiz. Nếu như các đại gia muốn "vui vẻ" với "chân dài" của các tú bà thì phải trả từ 700-1.500 USD/lượt/người. Ngoài ra, khi các đại gia cần "chân dài" đi nước ngoài như Singapore, Malaysia, Thái Lan... thì các tú bà cũng đáp ứng với giá 3.000-4.000 USD/người/ngày. Ngày 16/4/2015, công an bắt Lê Bảo Lộc (SN 1973, ngụ quận 5, hành nghề đạo diễn và đào tạo người mẫu, diễn viên) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”. Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm các người mẫu gồm: Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, quê Tiền Giang, nghệ danh Châu Hải Yến), Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992) và Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991) có liên đến vai trò tổ chức môi giới mại dâm trong đường dây của Lộc. Theo điều tra, đầu tháng 4/2015, nắm được thông tin về đường dây mại dâm trên, công an đã vào cuộc và thành lập ban chuyên án. Đến đêm 7/4/2015, các trinh sát trong ban chuyên án đã bất ngờ ập vào kiểm tra 1 khách sạn tại quận 1 và 2 khách sạn ở huyện Bình Chánh. Tại những khách sạn này, công an bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó có nhiều những người hành nghề người mẫu, diễn viên tự do. Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận môi giới cho các người mẫu, diễn viên bán dâm cho các đại gia với mức giá trên 1.000 USD/ lượt. Mỗi lượt như vậy, Lộc hưởng 20% tiền hoa hồng. >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: ĐTHĐT.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu. Khi khách có nhu cầu liên hệ, Mỷ Hạnh gửi hình ảnh các chân dài trong đồng phục nữ tiếp viên hàng không, từ đó đưa ra mức giá 1.000-3.000 USD/lần. Khách hàng phải chuyển khoản cho Mỷ Hạnh qua tài khoản ngân hàng. Sau khi lấy tiền công 7 triệu đồng/lần môi giới, Mỷ Hạnh chuyển chi phí còn lại cho "chân dài" đi khách. Công an nhận định, Mỷ Hạnh tổ chức đường dây mại dâm kín kẽ, tinh vi khi chọn các nền tảng mạng xã hội có tính bảo mật cao để trao đổi thông tin. Tú bà này còn thuê ô tô sang trọng để đưa đón chân dài đi khách, chọn “bãi đáp” là các khách sạn, resort sang trọng cho cuộc vui của chân dài - đại gia. Ngoài việc tổ chức đi khách tại TP HCM, Mỷ Hạnh còn tổ chức các sex tour đi tỉnh hay nước ngoài, với giá cao, tuỳ vào từng địa điểm cũng như nhan sắc, độ "hot” của chân dài. Tháng 9/2022, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi môi giới mại dâm. Long là "tú ông" tổ chức, điều hành đường dây môi giới mại dâm liên quan đến giới showbiz. Theo cảnh sát, Lê Hoàng Long là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý, đại diện cho một vài nghệ sĩ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam. Khi có khách muốn mua dâm, Long đã giới thiệu hai người đẹp có tên là T.H. và T.T. đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam để bán dâm. Sau đó, Long thống nhất mức giá với người mua dâm là 15.000 USD với mỗi gái bán dâm. Tại cơ quan công an, Long khai nhận, sau khi bán dâm xong sẽ thanh toán cho hai người đẹp T.H. và T.T. với số tiền 60 triệu đồng/người. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng Long hưởng chi tiêu cá nhân. Lục Triều Vỹ (29 tuổi, quê ở Đà Nẵng) làm "tú ông" vào tháng 7/2020. Đường dây này cũng chủ yếu môi giới mại dâm với gái bán dâm hoạt động trong giới showbiz. Trước khi trở thành "tú ông" điều hành đường dây mại dâm chục nghìn USD, Vỹ từng có thời gian làm quen với các hoạt động mại dâm ở một số thành phố lớn trên thế giới. Sau khi về nước, Vỹ tham gia vào làng giải trí, mục đích để tiếp cận các người mẫu, chân dài đưa vào đường dây để mua vui cho các đại gia. Trong số các cô gái bị bắt quả tang trong đường dây bán dâm của Lục Triều Vỹ, có một người được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Qua làm việc, những cô gái này khai nhận được Lục Triều Vỹ điều đến khách sạn này bán dâm cho 3 doanh nhân với giá 18.000-30.000 USD. Năm 2019, Công an TP HCM từng triệt phá đường dây bán dâm quy tụ á hậu, người mẫu, MC… khi 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn ở quận 5. Công an xác định có một người bán dâm là á hậu đi khách giá 7.000 USD, và một người làm nghề MC đi khách giá 1.500 USD cùng với 2 chân dài khác hành nghề người mẫu đi khách với giá vài trăm USD. Công an xác định, Kiều Đại Dũ (quê Bình Định) là người môi giới, điều các á hậu, người mẫu, MC… bán dâm cho đại gia với giá 7.000-25.000 USD. Các chân dài trong đường dây của Dũ còn nhận ngủ qua đêm với giá gấp 3 và đi tour với giá gấp 10. Các khách hàng của Dũ chủ yếu là những doanh nhân nổi tiếng và những người buôn bán lớn. Tháng 7/2019, TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Kiều Đại Dũ và tuyên phạt mức án 5 năm tù. Ngày 17/8/2017, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM tạm giữ Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em gái Tiền), Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, ở quận 6) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Theo điều tra, Ngọc vốn là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2017. Sau khi đoạt giải, cô chuyển sang làm tổ chức sự kiện, từ đây Ngọc quen nhiều đại gia. Khi các quý ông có nhu cầu “vui vẻ” qua đêm, Ngọc sẵn sàng phục vụ với giá 2.500 USD. Vừa đi bán dâm vừa kiêm môi giới, trung bình mỗi ngày Ngọc kiếm được 1.000-2.000 USD. Ngọc đã dùng số tiền nhận được để mua sắm, ăn chơi và bao người tình. Còn Phạm Thị Thanh Hiền là Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017, cầm đầu đường dây người mẫu bán dâm cho đại gia. Trước khi dấn thân vào con đường trên, Hiền được Ngọc giới thiệu đi phục vụ khách với giá 2.500 USD. Đường dây của Hiền hoàn toàn khép kín và tồn tại từ khoảng vài năm. Các "chân dài" của tú bà Hiền là các diễn viên, người mẫu, MC có tiếng trong giới Showbiz. Nếu như các đại gia muốn "vui vẻ" với "chân dài" của các tú bà thì phải trả từ 700-1.500 USD/lượt/người. Ngoài ra, khi các đại gia cần "chân dài" đi nước ngoài như Singapore, Malaysia, Thái Lan... thì các tú bà cũng đáp ứng với giá 3.000-4.000 USD/người/ngày. Ngày 16/4/2015, công an bắt Lê Bảo Lộc (SN 1973, ngụ quận 5, hành nghề đạo diễn và đào tạo người mẫu, diễn viên) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”. Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm các người mẫu gồm: Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, quê Tiền Giang, nghệ danh Châu Hải Yến), Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992) và Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991) có liên đến vai trò tổ chức môi giới mại dâm trong đường dây của Lộc. Theo điều tra, đầu tháng 4/2015, nắm được thông tin về đường dây mại dâm trên, công an đã vào cuộc và thành lập ban chuyên án. Đến đêm 7/4/2015, các trinh sát trong ban chuyên án đã bất ngờ ập vào kiểm tra 1 khách sạn tại quận 1 và 2 khách sạn ở huyện Bình Chánh. Tại những khách sạn này, công an bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó có nhiều những người hành nghề người mẫu, diễn viên tự do. Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận môi giới cho các người mẫu, diễn viên bán dâm cho các đại gia với mức giá trên 1.000 USD/ lượt. Mỗi lượt như vậy, Lộc hưởng 20% tiền hoa hồng. >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: ĐTHĐT.