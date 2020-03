Chân dung lão thái gia buôn ma tuý vừa bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Trọng Hà cầm đầu với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi.

đường dây mua bán ma túy trái phép do Nguyễn Trọng Hà (SN 1954, thường trú tại Phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Nguyễn Trọng Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC) Mới đây, công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành côngtrái phép do Nguyễn Trọng Hà (SN 1954, thường trú tại Phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Hà là một trong những mắt xích quan trọng, chuyên móc nối với số đối tượng tỉnh ngoài mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trái phép ra nước ngoài qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, nhiều năm qua, trong thời gian sinh sống tại phường Phố Mới, TP Lào Cai, Hà đã nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng chức năng vì có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy .

Đối tượng tiếp tục trở thành đầu mối buôn bán ma túy trái phép ma túy khi chuyển đến sinh sống tại Thái Nguyên, trong số các địa bàn hoạt động của đối tượng có cả tỉnh Lào Cai.

Xác định tính chất nghiêm trọng, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch bóc gỡ đầu mối này với mắt xích quan trọng là Nguyễn Trọng Hà.

Khoảng 20h15 ngày 18/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai phối hợp một số phòng chức năng thuộc công an tỉnh tổ chức phá thành công chuyên án ma túy lớn do Nguyễn Trọng Hà trực tiếp chỉ đạo.

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm 5 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 gậy sắt dạng công cụ hỗ trợ, 1 dao nhọn và một số tài liệu liên quan khác...

Qua điều tra, ban đầu đối tượng khai đã tự điều khiển xe ô tô mang BKS: 20A - 311.11 lên tỉnh Sơn La mua 5 bánh heroin, sau đó đi men theo Quốc lộ 32 về tỉnh Lai Châu tìm mối tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.