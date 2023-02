Chân dung lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát được bổ nhiệm sau Tết

Ngày 2/2, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác điều động cán bộ. Theo quyết định, kể từ ngày 1/2, đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định được điều động giữ chức vụ Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Đại tá Nguyễn Văn Trầm (50 tuổi, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã có 32 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, đại tá Trầm có hơn 27 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động. Từ tháng 9/2018, ông được điều động về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Cùng ngày, theo quyết định, đại tá Chu Văn Phú (50 tuổi, quê ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) - Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Trước đó, ngày 31/1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Công an công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Đại tá Lê Việt Thắng sinh năm 1972, quê quán tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc điều động đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2/2023 thay Trung tướng Tô Ân Xô. Ngày 31/1, tại Thái Nguyên, đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Đặng Văn Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh (bên trái); Trao quyết định của Bộ trưởng, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Hoàng Trí Kháng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh (bên phải), kể từ ngày 1/2/2023. Tại Bạc Liêu, ngày 30/1, Công an tỉnh này tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Cụ thể, đại tá Hồ Việt Triều - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, trong những ngày sau Tết Nguyên đán 2023, ngành kiểm sát cũng có việc bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng. Cụ thể, ngày 2/2, ông Nguyễn Duy Giảng - Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao, chủ trì buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Viện KSND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm ông Lê Đức Tùng - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7), Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2023. Cũng trong thời gian vừa qua, tại Nam Định, ông Trần Mạnh Đông - Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Nam Định, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Nam Định, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/2/2023. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

