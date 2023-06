Chân dung Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm

Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương: Ngày 31/5, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023. Thượng tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá. Ông Bình được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm do đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương: Trong đợt này, Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá. Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình: Ngày 31/5, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023. Thượng tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá. Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 29/5 Công an Hà Tĩnh đã tổ chức lễ Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Trong đợt này, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được thăng quân hàm, nâng bậc lương từ thượng tá lên đại tá. Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được thăng cấp bậc hàm: Ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm từ thượng tá lên đại tá đối với Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với Thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được nâng lương: Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định nâng bậc lương vượt khung lần 2 cấp bậc đại tá đối với bà Phan Thị Hường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Thăng cấp bậc hàm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: Sáng 23/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm đối với Thượng tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Võ Thị Trinh. >>> Mời độc giả xem thêm video Trao quyết định Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.Nguồn: Truyền hình Nhân dân

