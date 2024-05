Chân dung Đại tá Vũ Như Hà tân Giám đốc Công an Lạng Sơn

Ngày 13/5 tại Công an tỉnh Lạng Sơn (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Như Hà hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa, phát huy thành tích, truyền thống của các thế hệ công an Lạng Sơn đã xây dựng nhiều năm qua; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ của Nhân dân trong tỉnh, xây dựng lực lượng công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà nhận nhiệm vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà bè, TP HCM. Đại tá Vũ Như Hà đã từng trải qua các vị trí công tác: Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TPHCM; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an). >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: THND.

