Chân dung cựu cầu thủ Tây tại V-League bẫy quý bà Cà Mau để "hốt bạc"

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, gốc Cameroom - ảnh trái) và Ifeanyi Matthew Anthony (30 tuổi, gốc Nigeria, tạm trú TPHCM - ảnh phải) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: SGGP) Được biết, Tcheuko Elmakoua Benoit gia nhập môi trường bóng đá Việt Nam từ năm 2012, một năm sau nhập quốc tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Hằng Tcheuko Minh thi đấu cho các CLB Kiên Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai tại đấu trường V-League. (Nguyễn Hằng Tcheuko Minh từng đeo băng đội trưởng Đồng Nai, ghi bàn vào lưới HAGL ở cuối V.League 2015. Ảnh: Zing) Năm 2015, sau khi đội bóng miền Đông rớt hạng, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh chuyển đến đầu quân cho CLB Sheikh Jamal (Bangladesh) tham dự AFC Cup 2016 rồi tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa bóng. (Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (áo vàng). Ảnh: Baodongthap) Trước đó, ngày 16/1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hằng Tcheuko Minh 6 năm tù, Anthony 18 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Các bị cáo Tcheuko Minh, Anthony và Martial (từ trái qua). Ảnh: Baogialai) Theo kết quả điều tra ban đầu, bà N.T.D. (trú tại Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có quen một người bạn nước ngoài qua mạng xã hội. Sau một thời gian, bà D. có nhận được cuộc gọi điện thoại, xưng là nhân viên hải quan thông báo là có quà từ nước ngoài gửi về. (Các bị cáo (từ trái qua): Nguyễn Hằng Tcheuko Minh, Ifeanyi Matthew Anthony, Monthe De Fouda Paul Martial. Ảnh: Baovephapluat) Đối tượng yêu cầu bà D. muốn được nhận quà phải đóng phí trên 27 triệu đồng vào tài khoản do “nhân viên hải quan” cung cấp. (Ảnh: Thethaovanhoa) Vào tháng 4/2018, bà D. ra ngân hàng nộp tiền. Sau đó, có người xưng là “nhân viên hải quan” tiếp tục điện thoại thông báo trong gói quà có rất nhiều tiền, yêu cầu gửi thêm 80 triệu đồng để nhận quà và bà D. tiếp tục gửi. (Ảnh: Baogiaothong) Sau nhiều lần bà D. gửi tiền nhưng chờ mãi không thấy quà từ nước ngoài gửi về, nghi ngờ bị lừa nên bà D. yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Ảnh: Baovephapluat) Hiện, vụ Nguyễn Hằng Tcheuko Minh bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh: Bongda) 2 nữ quái cấu kết “trai Tây” lừa tình – lừa tiền phụ nữ Việt. (Nguồn: Truyền hình Công an Nhân dân)

