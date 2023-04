Chân dung các nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành cả nước

Thượng tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: Ngày 20/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Thượng tá Võ Thị Trinh sinh năm 1977, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân. Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng tá Võ Thị Trinh đã có quá trình công tác, cống hiến tại 5 đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Nam như Đội trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội; Phó trưởng Công an TP. Tam Kỳ; Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: Tháng 8/2022, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Trung tá Ksor H'Bơ Khắp (người dân tộc thiểu số Jrai, tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, là thạc sĩ luật học. Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an Thị xã Ayun Pa. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và có những phát ngôn gây nóng nghị trường Quốc hội. Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp: Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc sinh năm 1977, quê quán: Xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trình độ Thạc sĩ ANND. Ngày 17/2/2020, bà Võ Thị Hoài Ngọc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc đã trải qua các vị trí công tác Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò. Đại tá Trần Thị Thu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum: Đại tá Trần Thị Thu Phước sinh năm 1976, người dân tộc Xê Đăng, quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bà Trần Thị Thu Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum vào tháng 10/2018. Trước đó bà Phước giữ chức Trưởng Công an Huyện Kon Rẫy. Đại tá Phan Thị Loan – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định: Đại tá Phan Thị Loan được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định ngày 31/7/2020. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà Phan Thị Loan từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nam Định. Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái: Tháng 10/2019, Đại tá Lê Thị Thanh Hằng khi đó là Trưởng phòng Hậu cần được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Bà Lê Thị Thanh Hằng là nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Yên Bái. >>> Mời độc giả xem thêm video 3 cán bộ công an bị tước danh hiệu CAND, vì sao?

Thượng tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: Ngày 20/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Thượng tá Võ Thị Trinh sinh năm 1977, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân. Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng tá Võ Thị Trinh đã có quá trình công tác, cống hiến tại 5 đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Nam như Đội trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội; Phó trưởng Công an TP. Tam Kỳ; Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai: Tháng 8/2022, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Trung tá Ksor H'Bơ Khắp (người dân tộc thiểu số Jrai, tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, là thạc sĩ luật học. Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an Thị xã Ayun Pa. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và có những phát ngôn gây nóng nghị trường Quốc hội. Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp: Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc sinh năm 1977, quê quán: Xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trình độ Thạc sĩ ANND. Ngày 17/2/2020, bà Võ Thị Hoài Ngọc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc đã trải qua các vị trí công tác Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò. Đại tá Trần Thị Thu Phước – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum: Đại tá Trần Thị Thu Phước sinh năm 1976, người dân tộc Xê Đăng, quê quán: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Bà Trần Thị Thu Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum vào tháng 10/2018. Trước đó bà Phước giữ chức Trưởng Công an Huyện Kon Rẫy. Đại tá Phan Thị Loan – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định: Đại tá Phan Thị Loan được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định ngày 31/7/2020. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh, bà Phan Thị Loan từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nam Định. Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái: Tháng 10/2019, Đại tá Lê Thị Thanh Hằng khi đó là Trưởng phòng Hậu cần được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Bà Lê Thị Thanh Hằng là nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Yên Bái. >>> Mời độc giả xem thêm video 3 cán bộ công an bị tước danh hiệu CAND, vì sao?