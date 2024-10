Cắt xén bữa ăn bán trú, nguyên hiệu trưởng ở Lào Cai bị bắt

Ngày 23/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) vừa chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hà (SN 1977), nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hà.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà.

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 – 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, với số tiền hơn 765 triệu đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, giữa tháng 12/2023, báo chí phản ánh về khẩu phần ăn tại Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 mỗi em được ăn một gói mì tôm 1 quả trứng nhưng thực tế nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì. Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng.

Sau phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác nửa tháng đối với ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 để phục vụ quá trình xác minh.

Ông Trần Ngọc Hà sau đó có đơn xin từ chức do tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến gây dư luận không tốt trong xã hội.

Tháng 5/2024, Huyện ủy Bắc Hà ban hành và công bố quyết định về việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với ông Trần Ngọc Hà, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

