Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trước “giờ G” thu phí không dừng ETC

Bắt đầu từ ngày mai (1/8), toàn bộ các tuyến đường cao tốc sẽ chỉ áp dụng thu phí không dừng ETC. Đây là hình thức thu phí mới ứng dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện, cho phép chủ xe không cần dừng lại tại các BOT để trả tiền, tránh tắc nghẽn giao thông. Vào ngày cuối cùng để dán thẻ này, tại nhiều điểm dán thẻ ETC đã xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi dán thẻ. Trên một số trạm thu phí cũng đã xảy ra hiện tượng ùn ứ, hàng dài xe xếp hàng chờ đến lượt. Tuy nhiên, tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, hầu hết các phương tiện lưu thông qua đây hầu hết đã được dán thẻ. Những phương tiện chưa kịp dán thẻ hoặc chưa đủ điều kiện đi vào làn VECT sẽ được hướng dẫn đi vào làn xử lý sự cố để tránh ùn tắc giao thông. Tại làn sự cố, tài xế trả tiền mặt theo phí quy định. Tại làn sự cố, nhân viên BOT cũng luôn nhắc nhở tài xế nhanh chóng dán thẻ ETC để được lưu thông thuận tiện, tránh mất thời gian và có thể bị xử phạt sau ngày 1/8. Mặc dù một số phương tiện chưa đủ điều kiện nhưng vẫn cố tình đi vào làn VECT. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu lùi xe thì nhân viên BOT vẫn tạo điều kiện thu tiền mặt, xé vé để tránh ùn ứ giao thông. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây cho biết, ước tính có đến 80% lượng phuơng tiện qua trạm thu phí đã được dán thẻ thu phí không dừng. Nên dù là ngày cuối cùng trước khi áp dụng thu phí không dừng trên toàn bộ cao tốc, tại đây vẫn không hề xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. Sau khi các phương tiện chưa dán thẻ qua trạm BOT thì lập tức ghé vào khu vực dán thẻ ETC để thuận lợi di chuyển. Trao đổi với báo chí, ông Hồ Trọng Vinh, Phó tổng giám đốc VETC cho biết đến nay cả nước đã có 3,5/4,9 triệu lượt xe dán thẻ thu phí không dừng. Thẻ dán bao gồm VETC (Etag) và VDTC (ePass). Riêng với đơn vị cung cấp thẻ Etag, Phó tổng giám đốc VETC cho biết, từ ngày 19 đến 28/7, đơn vị đã dán thẻ cho hơn 125.000 xe, tăng gấp 6 lần trung bình 6 tháng đầu năm, nâng tổng số thẻ Etag đã dán lên 1,9 triệu. Trước những bất cập phát sinh trong những ngày cuối cùng trước khi áp dụng thu phí không dừng, Bộ GTVT mới đây cũng đã có văn bản yêu cầu các nhà cung cấp làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ thu phí không dừng. Từ ngày mai, các phương tiện vào cao tốc đều bắt buộc phải thực hiện thu phí không dừng. Do đó, tất cả các phương tiện đều phải dán thẻ ETC mới được qua trạm. Nhưng trường hợp chưa dán thẻ, thẻ chưa kích hoạt tài khoản thì được hướng dẫn vào làn xử lý sự cố.

