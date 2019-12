Cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ được đi thử miễn phí

Theo thông tin trên Zing đưa tin, công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đã gửi công văn lên UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Xây dựng và Bộ GTVT đề xuất mở cửa cao tốc cho các phương tiện lưu thông miễn phí trong 20 ngày. (Ảnh: Zing) Theo công văn này, doanh nghiệp BOT xin được mở tạm tuyến cao tốc trong 20 ngày (5 đến 25/12) để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại dịp cuối năm, đồng thời để người dân được kiểm tra đánh giá chất lượng công trình. (Ảnh: Zing) Do đó, doanh nghiệp này cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng công tác phục vụ vận hành trên tuyến để đảm bảo an toàn, phục vụ lưu thông khi cơ quan chức năng chấp thuận đề xuất trên. (Ảnh: Zing) Trước đó, ngày 29/9, nhà đầu tư tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sau 2 năm thi công. Sau sự kiện, nhiều tài xế tìm cách lưu thông trên tuyến nhưng bị chặn lại với lý do mới "thông xe kỹ thuật" chứ chưa thông xe chính thức. (Ảnh: Plo) Sau đó, đại diện Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước cho biết, do nhiều hạng mục dự án vẫn chưa xong, chưa hoàn chỉnh về hồ sơ kỹ thuật nên chưa thể nghiệm thu về chất lượng. Tại thời điểm thông xe, dự án còn khoảng 1.000 m hộ lan, điện chiếu sáng, biển báo, mắt phản quang vẫn chưa lắp đặt xong. (Ảnh: Zing) Tiếp đó, hội đồng này tổ chức kiểm tra và có thông báo ngày 15/11 yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết đã triển khai hoàn thiện, báo cáo Hội đồng tại văn bản ngày 20/11 để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào khai thác đúng theo kế hoạch. (Ảnh: Zing) Được biết, dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn tuyến Bắc Giang - Chi Lăng có chiều dài gần 64 km, nối tiếp từ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đến huyện Chi Lăng (cách TP Lạng Sơn 30 km), bề rộng làn đường 25 m, bao gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. (Ảnh: Nld) Dự án có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng. Trạm thu phí được đặt tại nút giao 279 qua xã Quang Lang, huyện Chi Lăng. (Ảnh: Qdnd) Theo dự kiến, tuyến cao tốc được thu phí trong 17 năm (2020-2037). Mức phí thấp nhất dự kiến là 2.000 đồng/km với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống và cao nhất là 7.200 đồng/km với các xe tải trọng lớn. (Ảnh: Zing) Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thông xe kỹ thuật. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân)

