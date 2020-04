Cảnh tượng tan hoang sau cơn mưa đá khổng lồ ở Lai Châu

Chiều 24/4, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phàn A Tỏn - Chủ Tịch xã Bản Lang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá trên diện rộng kèm theo giông lốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa hoa màu, tài sản của người dân. “Mưa đá làm hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, khảng 800 ha cây chuối, hơn 200 ha lứa bị hư hại. Có 6 người trên địa bàn bị thương phải nhập viện” – ông Tỏn nói. Theo đó, vào đêm 23, rạng sáng 24/4, trên địa bàn xã Bản Lang, xã Dào San, xã Mù Sang thuộc huyện Phong Thổ xuất hiện mưa đá kèm theo giông lốc làm hàng trăm diện tích cây cối, hoa màu và nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng. Mưa đá làm thủng nhiều mái nhà của người dân. Ngôi nhà bị hư hỏng nặng do mưa đá. Mưa đá kèm theo gió lớn khiến nhiều ngôi nhà bị thủng mái, tốc mái trơ khung. Hạt đá được người dân nhặt lại sau mưa. Nhiều người bị thương sau trận mưa đá. Người dân bất lực nhìn ngồi nhà bị tàn phá. Cùng ngày 24/4, trao đổi với PV, ông Phàn A Long – Chủ tịch xã Dào San, huyện Phong Thổ cho biết, có khoảng 300 ngôi nhà trên địa bàn xã bị hư hỏng nặng do mưa đá gây ra. Hiện đang thống kê thiệt hại hoa mùa của người dân. NHIỀU TỈNH TÂY BẮC THIỆT HẠI LỚN DO MƯA ĐÁ, GIÔNG LỐC BẤT NGỜ. (Nguồn: VTC9)

