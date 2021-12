Cảnh sát mật phục bắt giữ hàng trăm quái xế đua xe, nẹt bô trên đường phố

Đêm qua (18/12/2021), Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chốt chặn vây bắt hàng trăm quái xế đi xe phân khối lớn, xe độ, xe không giấy tờ... Nhóm quái xế này bị bắt khi đang tụ tập đông người, nẹt bô xe máy gây náo loạn đường phố. Theo phản ánh của người dân, đã nhiều tháng nay nhóm quái xế này tập trung tại khu vực đường Võ Chí Công để nẹt bô, đua xe... Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các xe độ bô đều đã được quái xế che biển để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Thậm chí, nhiều quái xế còn trong vỏ bọc của một shiper giao hàng. Một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại chống kiểm soát cho biết, những xe bị bắt giữ đa phần là không có giấy tờ hoặc có giấy nhưng đã hướng độ xe không còn giữ được kết cấu ban đầu. Cũng trong đêm qua, nhiều quái xế khi bị bắt đã bỏ xe ở lại, không xuất trình giấy tờ và tự ra về. Một xe được "độ" theo phong các của một quái xế nữ. Chị Ngọc Trang (nhà ở Võ Chí Công, Hà Nội) cho biết đã 4 năm nay chị bị mất ngủ do cứ nửa đêm thì các nhóm tập trung lại thành hàng dài vừa đi vừa nẹt bô. Chị Trang cho biết thêm, mật độ tổ chức đua xe, nẹt bô đã xuất hiện nhiều hơn, trước chỉ đi cuối tuần nhưng giờ ngày nào cũng đi. Được biết, trong tối qua đã có hàng trăm xe cùng quái xế bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã phải chia ra thành nhiều nhóm nhỏ bàn giao về Công an các phường Xuân La, Nhật Tân để tiếp tục xử lý theo pháp luật. Trong tối qua đã có gần 100 phương tiện bị thu giữ cho thay đổi kết cấu xe, kiểm tra không có giấy tờ, xe phân khối lớn... Các quái xế bị bắt trước khi tổ chức đua.

