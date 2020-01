Cận cảnh vụ cháy tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa: 2 người chết, 13 người bị thương

Thông tin mới nhất vụ cháy tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa (đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa) sáng 17/1, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân bị ngạt khí từ vụ cháy. Thời điểm hiện tại có 2 nạn nhân được xác định tử vong gồm Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1994, ở TP Thanh Hóa) và Lê Thị Phượng (sinh năm 1991, ở huyện Nông Cống). Trong số 13 nạn nhân bị thương có 2 nạn nhân Phùng Thị Lê Hoàn (sinh năm 1983) và Bùi Thị Hoa ((sinh năm 1995, ở TP.Thanh Hóa) phải thở bằng máy; các nạn nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa do ngạt khí và sốc nhiệt. Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 16/1/2020, tại tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa có địa chỉ tại 38A Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy từ tầng 3 của tòa nhà, sau đó bùng phát mạnh và lan rộng khiến các nhân viên trong tòa nhà phải di tản lên phía trên. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa. Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng, xe bồn, xe thang và hơn 100 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tiến hành dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy rất mạnh từ bên trong nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng lại xem chật kín cả lòng, lề đường khiến các phương tiện di chuyển để cứu hộ, cứu nạn rất khó khăn. Nhiều xe cứu thương và y, bác sỹ đã được huy động tới hiện trường để sẵn sàng cấp cứu người bị thương. Các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự công an TP.Thanh Hóa cũng rất nỗ lực phân tuyến, phân luồng điều tiết giao thông, bảo đảm ANTT, tạo thuận tiện cho các phương tiện chữa cháy ra vào khu vực chữa cháy. Lực lượng PCCC dùng xe thang cứu cháy và tiến hành cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do ngọn lửa bùng phát lớn. Đến khoảng 20h30 tối 16/1, lực lượng Cảnh sát PCCC cơ bản đã khống chế đám cháy và đưa được nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: CA tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo cứu cháy tại hiện trường. Hậu quả vụ cháy đã có 2 người chết và 13 người bị thương, trong đó có 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC. Hiện chưa rõ thiệt hại về tài sản. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục nỗ lực giải quyết hậu quả đám cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nhiều người dân bàng hoàng về vụ cháy.

