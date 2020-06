Cận cảnh quả bom "khủng" gần cầu Long Biên vừa được trục vớt

Chiều nay 22/6, lực lượng chức năng sẽ trục vớt quả bom gần cầu Long Biên, cách khoảng 800 mét để mang đi xử lý. Theo quan sát của PV Kiến Thức, khoảng 17h10 chiều nay đã có mặt ở sông Hồng khu vực cầu Long Biên để di dời quả bom. Đến khoảng 18h30 qua bom đã được di dời đi nơi khác. Trước đó, người dân đánh cá trên sông Hồng đã thông báo cho đơn vị quản lý đường sông là họ phát hiện được một vật giống quả bom, kích thước như bình khí đá nằm cách thượng lưu cầu Long Biên khoảng 800m. Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cử người kiểm tra hiện trường và thông báo cho Bộ Chỉ huy quân sự quận Long Biên, Bộ tư lệnh Thủ đô. Vật thể này dài 1,6m, đường kính khoảng 35cm, nặng khoảng 280 kg, nằm sâu 2m tại km 183 800, cách tim luồng khoảng 30m, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Lực lượng chức năng tiếp cận và đưa bom về nơi xử lý. Quả bom được đưa lên xe bằng cẩn cẩu. Quả bom dài 1,6m, đường kính khoảng 35cm, nặng khoảng 280 kg. Lực lượng chức năng đưa được quả bom lên xe để di chuyển về nơi xử lý. Hình ảnh quả bom được trục vớt lên xe. Hình ảnh quả bom được trục vớt lên xe. Các chiến sĩ trục vớt bom đưa về nơi an toàn để xử lý. Các chiến sĩ trục vớt bom đưa về nơi an toàn để xử lý. Trục vớt bom đúng giờ tan tầm nên người đi lại qua cầu Long Biên rất đông và gây ách tắc kéo dài. Video Trục vớt bom, cầu Long Biên cấm tàu thuyền qua lại - Nguồn VTC Now

