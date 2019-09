Cận cảnh phiên xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Sáng ngày 18/9, TAND tỉnh Hà Giang mở phiên xử sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tại địa phương này. Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Khoảng 7 giờ sáng 19/8, lực lượng an ninh bắt đầu tăng cường nhằm thắt chặt công tác an ninh trật tự tại khu vực TAND tỉnh Hà Giang. Các bị cáo lần lượt được đưa đến phiên tòa. Bị cáo Triệu Thị Chính (được tại ngoại) đến tòa trong bộ đồ màu hồng cánh sen trông khá nổi bật. Theo cáo trạng, VKS truy tố các bị can Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT) và Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng Khảo thí) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự. Bị can Phạm Văn Khuông (Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó đội trưởng thuộc Phòng an ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang) bị truy tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại Điều 366 Bộ luật hình sự. Còn bị can Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở GD&ĐT) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại Điều 358 Bộ luật hình sự. Nội dung cáo trạng thể hiện, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc, thống nhất rồi đưa danh sách 93 thí sinh cho Vũ Trọng Lương sửa kết quả bài thi để nâng điểm. Ngoài ra, Lương còn trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh khác.Sau đó, một mình Phó trưởng phòng Khảo thí đã sửa kết quả 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. Bị can Phạm Văn Khuông cung cấp thông tin của con ông này để nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng thêm 13,3 điểm. Cựu công an Lê Thị Dung có mối quan hệ quen biết nên nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh. Sau đó, 20 em này đều được nâng điểm. Riêng bị can Triệu Thị Chính bị cáo buộc không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc Sở GD&ĐT đã chuyển danh sách 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài nhờ nâng và xem điểm thi. Theo cáo trạng, Cơ quan an ninh điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Công an cũng đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không ai khai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Bên cạnh đó, 2 bị can Hoài và Lương cũng không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do quen biết, bạn bè, người thân. Đối với hành vi của 3 cán bộ Phòng PK20 Công an Hà Giang, dù họ giúp Vũ Trọng Lương bê hòm đựng bài thi nhưng không biết động cơ phạm tội của bị can Lương. Các cán bộ này cũng không bàn bạc hay hưởng lợi nên không đề cập xử lý. Ngoài ra, vụ án còn một số người liên quan. Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để xử lý. Nguồn: VTC 14.

Sáng ngày 18/9, TAND tỉnh Hà Giang mở phiên xử sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tại địa phương này. Phiên toà dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Khoảng 7 giờ sáng 19/8, lực lượng an ninh bắt đầu tăng cường nhằm thắt chặt công tác an ninh trật tự tại khu vực TAND tỉnh Hà Giang. Các bị cáo lần lượt được đưa đến phiên tòa. Bị cáo Triệu Thị Chính (được tại ngoại) đến tòa trong bộ đồ màu hồng cánh sen trông khá nổi bật. Theo cáo trạng, VKS truy tố các bị can Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT) và Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng Khảo thí) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự. Bị can Phạm Văn Khuông (Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó đội trưởng thuộc Phòng an ninh Chính trị nội bộ, Công an Hà Giang) bị truy tố tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại Điều 366 Bộ luật hình sự. Còn bị can Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở GD&ĐT) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại Điều 358 Bộ luật hình sự. Nội dung cáo trạng thể hiện, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc, thống nhất rồi đưa danh sách 93 thí sinh cho Vũ Trọng Lương sửa kết quả bài thi để nâng điểm. Ngoài ra, Lương còn trực tiếp nhận giúp nâng điểm cho 14 thí sinh khác.Sau đó, một mình Phó trưởng phòng Khảo thí đã sửa kết quả 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. Bị can Phạm Văn Khuông cung cấp thông tin của con ông này để nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng thêm 13,3 điểm. Cựu công an Lê Thị Dung có mối quan hệ quen biết nên nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh. Sau đó, 20 em này đều được nâng điểm. Riêng bị can Triệu Thị Chính bị cáo buộc không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc Sở GD&ĐT đã chuyển danh sách 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài nhờ nâng và xem điểm thi. Theo cáo trạng, Cơ quan an ninh điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Công an cũng đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không ai khai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Bên cạnh đó, 2 bị can Hoài và Lương cũng không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do quen biết, bạn bè, người thân. Đối với hành vi của 3 cán bộ Phòng PK20 Công an Hà Giang, dù họ giúp Vũ Trọng Lương bê hòm đựng bài thi nhưng không biết động cơ phạm tội của bị can Lương. Các cán bộ này cũng không bàn bạc hay hưởng lợi nên không đề cập xử lý. Ngoài ra, vụ án còn một số người liên quan. Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để xử lý. Nguồn: VTC 14.