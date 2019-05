Cận cảnh nơi an nghỉ của đại tướng Lê Đức Anh

Sáng 29/4, công tác chuẩn bị cho lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghĩa trang TP.HCM đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Nơi an nghỉ của đại tướng thuộc khu K1, bên cạnh cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch nước Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt... Công nhân đang dựng các khung sắt, tạo mái che xung quanh khu an nghỉ của đại tướng. "Việc chuẩn bị cho nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng đã thực hiện được 3 ngày nay và đang gấp rút hoàn thành để đón đại tướng về với lòng đất mẹ. Dự kiến tất cả sẽ hoàn thành vào ngày 1/5", một công nhân nói. Khu tổ chức lễ tang đang dần được hình thành. Theo thông cáo, tang lễ đại tướng Lê Đức Anh sẽ tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Linh cữu đại tướng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7h ngày 3/5, lễ truy điệu diễn ra lúc 11h cùng ngày. Quốc tang diễn ra trong hai ngày 3/5 và 4/5. Các công sở treo cờ rủ và cả nước ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

