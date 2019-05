Cận cảnh hàng loạt tuyến phố Hà Nội sắp cắt xén vỉa hè, mở rộng lòng đường

Sau khi mở rộng lòng đường các tuyến đường như Vành đai 3, Láng (đã thực hiện trước Tết), UBND thành phố Hà Nội tiếp tục đồng ý để sở GTVT thực hiện việc xén dải phân cách, mở rộng lòng đường chỉnh trang giao thông trên nhiều tuyến đường. Cụ thể, các tuyến phố Tôn Thất Thuyết, Trung Liệt và các nút giao thông nối với phố Đặng Tiến Đông, Thái Hà, Thái Thịnh sẽ được mở rộng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ. Đây cũng là một trong những tuyến phố thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm.Dải phân cách trên tuyến phố Tôn Thất Thuyết được bao trùm bởi hàng cây xanh tươi tốt. Theo ghi nhận của PV, vỉa hè trên đường Tôn Thất Thuyết đã hư hỏng và xuống cấp. Lợi dụng vỉa hè rộng, nhiều người đã mở các quán nước, hàng ăn. Đoạn Liễu Giai - Văn Cao cũng nằm trong các tuyến đường được xén dải phân cách để mở rộng lòng đường. Cùng với đó là kết hợp chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn quận Ba Đình. Dải phân cách trên đoạn đường Liễu Giai - Văn Cao khá rộng, người dân xung quanh rất ủng hộ việc mở rộng lòng đường, tránh ùn tắc giờ cao điểm Đường Yên Lãng - Hoàng Cầu là một trong những "điểm nóng" giao thông giờ tan tầm Dải phân cách trên tuyến đường Yên Lãng đang trở thành bãi tập kết rác và các vật liệu xây dựng. Tuyến phố Thái Hà, Thái Thịnh cũng nằm trong dự án cắt xén vỉa hè của Sở GTVT. Vỉa hè khá rộng trên phố Thái Hà thường được người dân biến thành một làn đường dành cho xe máy mỗi khi đến giờ cao điểm. UBND TP.Hà Nội cũng đồng ý việc cải tạo sửa chữa QL21 đến đường tỉnh 418 thuộc địa phận xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây). Với một số cầu như cầu Thanh Trì cũng được sửa chữa khe co giãn; sửa chữa các cầu dọc trục đường Láng (Cầu Giấy, cầu Tô Lịch, cầu Hòa Mục, cầu Yên Hòa, cầu Mới); cải tạo mặt đường chính đại lộ Thăng Long và đường gom; sửa chữa, thay thế khe co giãn đường vành đài 3 đoạn Cầu Dậu - Mai Dịch… UBND thành phố cũng giao sở GTVT Hà Nội triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư; phối hợp với Văn phòng quỹ bảo trì Hà Nội và các sở ngành liên quan lập dự án, kinh phí đầu tư để xem xét, phê duyệt.

Sau khi mở rộng lòng đường các tuyến đường như Vành đai 3, Láng (đã thực hiện trước Tết), UBND thành phố Hà Nội tiếp tục đồng ý để sở GTVT thực hiện việc xén dải phân cách, mở rộng lòng đường chỉnh trang giao thông trên nhiều tuyến đường. Cụ thể, các tuyến phố Tôn Thất Thuyết, Trung Liệt và các nút giao thông nối với phố Đặng Tiến Đông, Thái Hà, Thái Thịnh sẽ được mở rộng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ. Đây cũng là một trong những tuyến phố thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Dải phân cách trên tuyến phố Tôn Thất Thuyết được bao trùm bởi hàng cây xanh tươi tốt. Theo ghi nhận của PV, vỉa hè trên đường Tôn Thất Thuyết đã hư hỏng và xuống cấp. Lợi dụng vỉa hè rộng, nhiều người đã mở các quán nước, hàng ăn. Đoạn Liễu Giai - Văn Cao cũng nằm trong các tuyến đường được xén dải phân cách để mở rộng lòng đường. Cùng với đó là kết hợp chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn quận Ba Đình. Dải phân cách trên đoạn đường Liễu Giai - Văn Cao khá rộng, người dân xung quanh rất ủng hộ việc mở rộng lòng đường, tránh ùn tắc giờ cao điểm Đường Yên Lãng - Hoàng Cầu là một trong những "điểm nóng" giao thông giờ tan tầm Dải phân cách trên tuyến đường Yên Lãng đang trở thành bãi tập kết rác và các vật liệu xây dựng. Tuyến phố Thái Hà, Thái Thịnh cũng nằm trong dự án cắt xén vỉa hè của Sở GTVT. Vỉa hè khá rộng trên phố Thái Hà thường được người dân biến thành một làn đường dành cho xe máy mỗi khi đến giờ cao điểm. UBND TP.Hà Nội cũng đồng ý việc cải tạo sửa chữa QL21 đến đường tỉnh 418 thuộc địa phận xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây). Với một số cầu như cầu Thanh Trì cũng được sửa chữa khe co giãn; sửa chữa các cầu dọc trục đường Láng (Cầu Giấy, cầu Tô Lịch, cầu Hòa Mục, cầu Yên Hòa, cầu Mới); cải tạo mặt đường chính đại lộ Thăng Long và đường gom; sửa chữa, thay thế khe co giãn đường vành đài 3 đoạn Cầu Dậu - Mai Dịch… UBND thành phố cũng giao sở GTVT Hà Nội triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư; phối hợp với Văn phòng quỹ bảo trì Hà Nội và các sở ngành liên quan lập dự án, kinh phí đầu tư để xem xét, phê duyệt.