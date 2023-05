Cận cảnh chặt hạ 3 cây sưa đỏ quý hiếm ở Hồ Gươm

Trong ngày 24/5, lực lượng chức năng chặt hạ cây sưa ở đối diện ngã 3 Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng (ô số 94), hai cây còn lại sẽ được chặt hạ vào ngày 25/5. Hiện trường chặt cây được căng dây để đảm bảo an toàn.Công nhân bắt đầu việc chặt hạ. Công nhân dùng xe thang để chặt hạ từng phần. Để đảm bảo an toàn, những cành bị chặt sẽ được cố định bằng dây thừng và hạ xuống từ từ. Mặc dù cây đã chết khô nhưng do địa hình hẹp, công tác chặt hạ cây vẫn mất nhiều thời gian. Theo Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm, toàn bộ số gỗ sưa thu được sẽ được đưa về kho, chờ làm thủ tục thanh lý theo quy định. Dù ở phần cành, nhưng phần lõi rất dày, màu đỏ, vân gỗ đẹp; phần dác có màu vàng nhạt, mỏng. Càng cưa về phần thân cây, phần lõi càng dày.Chỉ một cành nhỏ, nhưng phần lõi gỗ rất dày. Công tác chặt hạ, thay thế ba cây sưa chết khô tại hồ Hoàn Kiếm tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/5. >>> Mời độc giả xem thêm video 7 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên đã chết sau thời gian dài truyền dịch (Nguồn: Dân Việt)

Trong ngày 24/5, lực lượng chức năng chặt hạ cây sưa ở đối diện ngã 3 Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng (ô số 94), hai cây còn lại sẽ được chặt hạ vào ngày 25/5. Hiện trường chặt cây được căng dây để đảm bảo an toàn. Công nhân bắt đầu việc chặt hạ. Công nhân dùng xe thang để chặt hạ từng phần. Để đảm bảo an toàn, những cành bị chặt sẽ được cố định bằng dây thừng và hạ xuống từ từ. Mặc dù cây đã chết khô nhưng do địa hình hẹp, công tác chặt hạ cây vẫn mất nhiều thời gian. Theo Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm, toàn bộ số gỗ sưa thu được sẽ được đưa về kho, chờ làm thủ tục thanh lý theo quy định. D ù ở phần cành, nhưng phần lõi rất dày, màu đỏ, vân gỗ đẹp; phần dác có màu vàng nhạt, mỏng. Càng cưa về phần thân cây, phần lõi càng dày. Chỉ một cành nhỏ, nhưng phần lõi gỗ rất dày. Công tác chặt hạ, thay thế ba cây sưa chết khô tại hồ Hoàn Kiếm tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/5. >>> Mời độc giả xem thêm video 7 cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên đã chết sau thời gian dài truyền dịch (Nguồn: Dân Việt)