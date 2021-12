Cấm xe cầu Chương Dương trong đêm để kiểm định tình trạng xuống cấp

Đêm 30/12, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, cấm các phương tiện đi vào làn giữa của cầu Chương Dương để tiến hành công tác kiểm định chất lượng. Đơn vị kiểm định đã lắp đặt các thiết bị đo độ rung chấn tại nhiều điểm dưới gầm cầu. Các thiết bị này sẽ đánh giá chính xác nhất tình trạng xuống cấp của cầu Chương Dương. Trong đêm 30/12, đơn vị kiểm định đã sử dụng nhiều ô tô tải loại lớn di chuyển qua cầu để đo độ rung chấn và độ giãn của mặt cầu. Ông Nguyễn Đại Việt - giảng viên trường ĐH Giao thông Vân tải cho biết, kết quả kiểm định sẽ giúp đánh giá và lên phương án chính xác việc sửa chữa cầu Chương Dương. Ông Việt cho biết thêm, hiện cầu Chương Dương đang có nhiều hạng mục xuống cấp nhưng đơn vị thi công sẽ ưu tiên sửa chữa phần mặt cầu trước. Theo ông Việt, việc sửa mặt cầu Chương Dương sẽ đơn giản hơn sửa mặt cầu Thăng Long do mặt cầu Chương Dương bằng bê tông nên việc bám nhám với phần nhựa thảm mặt đường sẽ tốt hơn. Trước đó, đơn vị quản lý cầu Chương Dương xác nhận, cầu có 11 khe co giãn, trước đây 8 khe co giãn đã được sửa chữa song vẫn còn 3 khe chưa được sửa gồm T4, T7 và T8A. Lan can cầu hiện cũng bị gỉ sét, có đoạn bật ra khỏi thành cầu, rung lắc mạnh mỗi khi có phương tiện đi qua. Theo đúng kế hoạch, đến hết 31/12/2021, việc kiểm định hoàn thành, khi đó cơ quan quản lý sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu Chương Dương.

