Mặt cầu Chương Dương lồi lõm, nhiều điểm trơ khung sắt

Cầu Chương Dương là một trong những cây cầu lâu đời nhất của Hà Nội bắc qua Sông Hồng. Do là cây cầu chính nối các quận, huyện ngoại thành của Hà Nội nối vào trung tâm thành phố nên mỗi ngày có gần 100.000 lượt phương tiện di chuyển qua đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều hạng mục của cầu Chương Dương đã xuống cấp trầm trọng. Mặt đường dành cho xe máy lồi lõm, xuất hiện nhiều ổ gà và không còn độ bám nhám mặt đường. Các mối nối của cầu cũng đã xuất hiện khe hở lớn. Một số đoạn đơn vị quản lý cầu Chương Dương đã phải gia cố tạm thời để các phương tiện di chuyển qua an toàn. Để chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể, Công ty công trình giao thông Hà Nội (đơn vị quản lý, duy tu cầu Chương Dương) cho biết đã bàn giao mặt bằng cầu cho đơn vị kiểm định xem xét. Dự kiến đến hết tháng 12, việc kiểm định hoàn thành, khi đó cơ quan quản lý sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu Chương Dương. Theo đơn vị quản lý cầu Chương Dương, hướng từ Long Biên vào trung tâm có khe co giãn số 7 bị nứt với độ rộng khoảng 5 cm, một phần đường tách rời khỏi thành cầu. Được biết, cầu có 11 khe co giãn, trước đây 8 khe co giãn đã được sửa chữa song vẫn còn 3 khe chưa được sửa gồm T4, T7 và T8A.

