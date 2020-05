Cai nghiện trong... tiệm bán đồ nội thất Đồng Nai: Chi phí thế nào?

Liên quan tới vụ cơ sở cai nghiện không phép, ngày 26/5, lực lượng chức năng gồm Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế Đồng Nai cùng đại diện UBND TP Biên Hòa tiến hành kiểm tra điểm bán đồ gỗ nội thất Trang Anh Phát tại địa chỉ số 81A, Khu phố 5B, phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai), phát hiện có hơn 90 thanh niên đang tập trung cai nghiện. Cơ sở này do ông Nguyễn Anh Khoa (trú tại TP Biên Hòa), sáng lập.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở cai nghiện không phép có 94 học viên (HV) đang cai nghiện (80 người mới đến cai và 14 người từng cai ở đây ở lại phục vụ, giúp việc).

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở cai nghiện ma túy không phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở cai nghiện của ông Khoa không có giấy phép hoạt động. Mặc dù, gọi là cơ sở cai nghiện ma túy nhưng không có trang thiết bị y tế phục vụ điều trị. Việc điều trị cũng như biện pháp cắt cơn không theo bất kỳ một phác đồ, quy trình nào, không có quy định về thời gian điều trị... Theo thông tin ban đầu, cơ sở cai nghiện tự phát không phép mang tên "nhóm Phao Lo Hạnh" chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2019 do Nguyễn Anh Khoa làm chủ cơ sở. Tại đây, Khoa thu mỗi người đến cai nghiện với mức phí từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng. Trước nhiều dấu hiệu vi phạm của chủ cơ sở này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận để tiếp tục xác minh, xử lý. Đối với những học viên đang cai nghiện ma túy tại đây, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa đưa về kiểm tra y tế, thử nhanh ma túy để có biện pháp xử lý. Nếu xác định còn dương tính với ma túy sẽ lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại các cơ sở theo đúng quy định. Ngoài ra, lực lượng công an cũng rà soát, xác minh thông tin lai lịch của số học viên này để có biện pháp xử lý theo quy định.