Cái chết của thầy cúng hé lộ tội ác từ mối tình đồng tính

Một buổi sáng cuối tháng 9/2010, vài người đi gần kênh nước Trung Thủy Nông trên cánh đồng khu 5 (thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bỗng phát hiện có người nằm bất động phía dưới, xung quanh nhiều vết máu loang lổ. Thông tin lập tức được cấp báo về Công an huyện Tiên Lãng. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định người đàn ông này đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên cơ thể có những vết thương chí mạng ở phần ngực và lưng, trong đó có vết đâm thấu tim. Những vết thương này được gây ra bởi vật sắc nhọn, có thể là dao. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Xung quanh nơi phát hiện tử thi xuất hiện nhiều vết máu, kéo dài một đoạn. Điều này chứng tỏ đã có sự vật lộn, chống trả hoặc bỏ chạy của nạn nhân. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn L. (SN 1973, ở thị trấn Tiên Lãng). Ông L. vốn là thầy cúng có tiếng trong vùng và đang sống độc thân. Ông L. thường xuyên được mời có mặt ở nhiều đám cúng cầu an, trừ tà nên cuộc sống vật chất khá dư giả. (Ảnh minh hoạ) Qua tìm hiểu, ngoài việc hành nghề thầy cúng, ông L là người đồng tính và có cuộc sống riêng tư rất kín đáo. Người nhà nạn nhân cho hay, ngày thường ông L. đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng gồm 1 dây chuyền, 3 nhẫn kèm cả chiếc điện thoại Nokia. Tuy nhiên, vào thời điểm được phát hiện tử vong, số tài sản trên của nạn nhân đã không còn. Công an TP Hải Phòng nhận định, đây là vụ án giết người nhằm cướp tài sản. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet)Những người xung quanh đều đánh giá ông L hiền lành, không gây sự với bất cứ ai. Các thông tin cho thấy, nạn nhân có nhiều "bạn trai" và hầu hết những "mối" này đều rất kín, chẳng mấy ai biết. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Có nhân chứng cung cấp, vào chiều 24/9/2010 nhìn thấy người đàn ông buôn gà, vịt đến nhà L. Khi được triệu tập, người này khai mình cũng có "quan hệ" với ông L. Tuy vậy, chiều 24/9, anh này chỉ đến chơi, hoàn toàn không liên quan đến cái chết của nạn nhân. Những thông tin này sau đó được xác minh là đúng. Người buôn gà lập tức được loại khỏi vòng nghi vấn. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Người này còn khai, chiều 24/9, khi đến chơi, ông L. khoe vừa tìm được "hàng mới". Anh này còn cho ông L. mượn điện thoại để nhắn tin với "tình trẻ". Nội dung và số điên thoại vẫn còn lưu trong máy của anh buôn gà. Theo đó, ông L. nhắn tin hẹn "đối tác" với nội dung "tối nay ở địa điểm cũ". (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Qua số điện thoại nhận tin nhắn trên, Công an nắm được người này là Phạm Văn Sơn (tức Thắng, SN 1992, trú tại khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Sơn vốn bỏ học từ sớm, không làm ăn gì nhưng lại vô cùng nghiện games, đã nhiều lần mang tài sản của gia đình đi cầm cố. Các trinh sát còn phát hiện, vào chiều tối 24/9, ông L có gặp Sơn và một người bạn của y. Khi các trinh sát tìm đến địa chỉ nhà của Sơn thì người này đã biến mất. Các trinh sát còn phát hiện, vào tối 24/9, anh L. có mượn xe đạp của đối tượng Đoàn Văn Phúc (tức Phúc "khèo", SN 1992, ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) rồi cùng Phúc, Sơn đi chơi đâu không rõ. Cũng như Sơn, Phúc đã biến mất. Lần theo dấu vết, 3 ngày sau, tại QL 1A thuộc địa phận thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), Công an đã tóm gọn Phúc, Sơn khi chúng đang di chuyển bằng xe khách. Sơn và Phúc vốn không phải là người đồng tính. Nhưng vì ham chơi cần tiền. Sơn và Phúc quen biết với anh L, nhiều lần được rủ quan hệ đồng tính rồi "bo" tiền. Hai đối tượng thừa nhận, sau mỗi lần "như thế", chúng cảm giác rất "ghê", tuy nhiên để có tiền, chúng bất chấp. Lâu dần thành quen, Sơn, Phúc hầu như ngày nào cũng đến chơi với anh L. Sau mỗi lần "vui vẻ", anh L lại đưa cho hai thanh niên trẻ số tiền từ 30 đến 50 nghìn đồng. Với hai tên ham chơi như Sơn, Phúc, số tiền ấy quả thật chẳng thấm tháp gì, chẳng đủ phục vụ nhu cầu chơi game của chúng. Từ đây, một âm mưu đen tối dần xuất hiện. Thấy anh L. lúc nào cũng tỏ ra là người có tiền, chưa kể trên người đeo nhiều đồ trang sức, hai tên quyết định sát hại anh để lấy tài sản. Chiều tối 24/9, sau khi được anh L hẹn, Sơn mang theo con dao bầu đã mua ở chợ trước đó rồi đạp xe ra cầu Triều Đông. Khi anh L tới nơi, cả ba cùng đi chơi như mọi lần. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Tới địa điểm quen, lợi dụng anh L đang nằm trên nền cỏ, Sơn lấy con dao ở giỏ xe đạp đâm một nhát vào ngực nạn nhân. Anh L vùng bỏ chạy thì Sơn bám theo đâm thêm 1 nhát vào lưng. Phúc thấy con dao trên tay Sơn rơi, gã tiến tới cầm lấy và tiếp tục ra tay với anh L cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, hai đối tượng lấy hết trang sức, điện thoại của anh L rồi bán lấy tiền và cùng nhau bỏ trốn. Dù đã tính toán kỹ lưỡng, nhưng Sơn, Phúc không thể thoát thân. Sau này, với tội danh "giết người, cướp tài sản", Phúc bị TAND TP Hải Phòng tuyên án chung thân, Sơn bị tuyên 18 năm tù. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

