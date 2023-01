Các “siêu lừa” giả danh công an “ẵm” tiền, dối tình nhiều phụ nữ

Giả danh "thiếu tướng công an" lừa người phụ nữ 300 triệu đồng: Ngày 6/1, Công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.H. (SN 1954, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) về việc bị một đối tượng giả danh công an yêu cầu bà chuyển 300 triệu đồng. Theo đơn trình báo của bà H., nhận được 2 cuộc gọi từ số máy lạ của một người đàn ông tự xưng là thiếu tướng công an. Sau khi bà H. cung cấp thông tin tài sản đang có gồm: 5 cây vàng và 300 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, đối tượng đã yêu cầu chuyển số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản của Tran Van The. Khi bà H. chuyển xong, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà bán số lượng vàng đang có và tiếp tục chuyển vào số tài khoản trên, bà H. liền nghi ngờ và trình báo cơ quan công an. (Ảnh minh họa) Giả danh công an để lừa đảo tiền của phụ nữ: Trần Quốc Lập (SN 1974, Bến Tre) lấy tên là Võ Tấn Tài (SN 1972) và tự giới thiệu đang công tác tại Công an Quận 8, TP HCM, với cấp hàm thượng tá để làm quen với chị P.T.T. ngụ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Do nhẹ dạ cả tin, chị P.T.T. đã tin Lập là công an và nhiều lần đi chơi. Lập biết chị P.T.T. có nhiều tiền và đang có ý định mua đất xây nhà nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Do tin tưởng và có tình cảm với Lập, chị P.T.T. đưa số tiền hơn 1,68 tỷ đồng để Lập giữ tìm mua đất. Sau khi chiếm đoạt được tiền, người đàn ông này bỏ trốn và cắt liên lạc với bị hại. Ngày 17/11/2022, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Quốc Lập về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giả danh công an để lừa tình, lừa tiền 2 phụ nữ: Trần Minh Thiều (32 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) do cần tiền trả nợ 3 tỷ đồng đã giả mạo cán bộ công an làm quen với hai chị P.T.V. (SN 2002, ở xã Nam Hưng) và H.T.P. (SN 1986, ở xã Hợp Tiến, cùng huyện Nam Sách, Hải Dương). Ngoài có quan hệ tình cảm với cả chị V. và chị P., Thiều còn nhiều lần hỏi vay tiền của 2 phụ nữ này và chiếm đoạt. Công an huyện Nam Sách làm rõ từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, tổng số tiền Thiều chiếm đoạt của hai chị V. và P. là hơn 259 triệu đồng. Ngày 22/9/2022, Công an huyện Nam Sách khởi tố bị can Trần Minh Thiều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giả mạo cán bộ công an lừa tình, tiền phụ nữ cả tỷ đồng: Lê Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) thông qua mạng xã hội zalo làm quen với chị L.T.H (45 tuổi), ngụ ở thị trấn Quán Lào (Yên Định, Thanh Hóa) là lao động tự do. Tuấn giới thiệu với chị H là mình đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an và giữ cấp bậc hàm Thượng tá sau đó lừa cả tình, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nạn nhân. Ngày 21/4/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Tuấn. Nam thanh niên giả danh cán bộ công an để lừa đảo: Mỗi lần về quê, Ngô Gia Thứ (SN 1994 ở Hải Dương) đều xuất hiện với trang phục trong ngành công an. Không những vậy, Thứ còn sử dụng tên giả, tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại “Cục Công nghệ cao” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền lên tài hàng trăm triệu đồng. Ngày 19/2/2021, Thứ bị Công an Hải Dương bắt giữ. Giả danh cán bộ Công an lừa tình, tiền nhiều phụ nữ: Trần Quốc Thái (SN 1992, ở TP HCM) chuyên giả danh cán bộ Công an để lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin. Điều đáng nói là đối tượng đã có tiền án và sử dụng thủ đoạn lừa đảo này nhiều lần, với nhiều bị hại, nhưng vẫn có người “sập bẫy”. Sau khi bị tố giác ngày 10/2/2021, Thái bị Công an bắt giam. Giả danh thượng úy công an lừa bạn gái lấy 10.000 USD: Giả thượng úy công an, Trần Trung Can (26 tuổi ở huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đã nhiều lần vay tiền bạn gái là chị T.T.K.A. (28 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) tổng số tiền 10.000 USD và 43 triệu đồng rồi đem đi tiêu xài cá nhân. Nghi ngờ bạn trai lừa đảo, chị K.A đến cơ quan công an tố giác. Ngày 4/12/2020, Can bị Công an Kiên Giang bắt giam. >>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo. Nguồn: VTV 24.

